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要樂器行不得傳出噪音！一查都住商業區 5名鄰居無理敗訴

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

盧姓男子在中壢開樂器行，隔壁鄰居「嫌吵」，要求降低音量並報警，警方也依社會秩序維護法裁罰；5名鄰居仍不滿，提告要求盧製造的噪音不得侵入他們家、賠償5人各5萬元。一審認為樂器行為營業場所，管制區別為第三類，聲音並未超標，鄰居請求無理，判敗訴。台灣高等法院認為鄰居主觀上無法忍受不等於樂器行侵權，駁回上訴。

盧姓鄰居表示，2016年起便承租桃園市中壢區的房子經營樂器行，前後花了70萬兩度施作隔音裝潢，所製造的聲響都在一般人社會生活應忍受的範圍。盧說，他們的房子距離中壢火車站步行只要5分鐘，附近用戶都是商辦，噪音容忍程度應與一般單純住宅不同，並應參酌噪音管制法的音量管制標準，他不認為自己製造噪音。

5名鄰居抱怨，盧除了販售樂器外，還提供顧客「團練」樂器，從中午12點至晚上9點持續彈奏吉他、爵士鼓，他們多次請求降低噪音、施作隔音設備，但盧置之不理。鄰居說，有兩名住戶因此罹患適應障礙合併焦慮憂鬱症狀、混合焦慮及憂鬱情緒的適應障礙症狀，須定期就醫治療。

因桃園地院判鄰居敗訴，他們上訴二審。

高院認為民法規定對於妨害其所有權者，得請求除去，例如瓦斯、蒸氣、臭氣、煙氣、熱氣、灰屑、喧囂、振動等，但若是侵入輕微，或因土地形狀、地方習慣認為相當，則不在此限。因此，「噪音」的認定，應依是否超越一般人社會生活所能容忍的客觀標準決定。

而當事人居住的地方，屬噪音管制區劃定作業準則、噪音管制標準規定的第三類噪音管制區商業區營業場所，這點雙方都不爭執，依管制標準，日間為67分貝、晚間57分、夜間52分貝，但鄰居自行蒐證的錄音檔卻都沒超過標準。

高院指出，雖然樂器行曾遭警方依社維法開罰，但社維法的「噪音」並不是以持續可量測的聲響為必要，且警方僅憑其他住戶的陳述就當裁罰依據，缺乏客觀證據。黃姓女住戶和張姓住戶稱因此而罹患疾病，但沒能舉證盧姓老闆製造出一般社會活動所難以忍受的噪音，高院判上訴駁回。

桃園中壢5名住戶抗議隔壁的樂器行「太吵」，提告要求噪音不得侵入他們家、賠償5人各5萬元。但他們的房子全位在第三類噪音管制區商業區營業場所，也沒證據顯示樂器行噪音超標，台灣高等法院駁回5名住戶上訴。（示意圖，圖中人物與本件新聞無關）記者王宏舜／翻攝
桃園中壢5名住戶抗議隔壁的樂器行「太吵」，提告要求噪音不得侵入他們家、賠償5人各5萬元。但他們的房子全位在第三類噪音管制區商業區營業場所，也沒證據顯示樂器行噪音超標，台灣高等法院駁回5名住戶上訴。（示意圖，圖中人物與本件新聞無關）記者王宏舜／翻攝

噪音 憂鬱症

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