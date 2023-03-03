要樂器行不得傳出噪音！一查都住商業區 5名鄰居無理敗訴

盧姓男子在中壢開樂器行，隔壁鄰居「嫌吵」，要求降低音量並報警，警方也依社會秩序維護法裁罰；5名鄰居仍不滿，提告要求盧製造的噪音不得侵入他們家、賠償5人各5萬元。一審認為樂器行為營業場所，管制區別為第三類，聲音並未超標，鄰居請求無理，判敗訴。台灣高等法院認為鄰居主觀上無法忍受不等於樂器行侵權，駁回上訴。

盧姓鄰居表示，2016年起便承租桃園市中壢區的房子經營樂器行，前後花了70萬兩度施作隔音裝潢，所製造的聲響都在一般人社會生活應忍受的範圍。盧說，他們的房子距離中壢火車站步行只要5分鐘，附近用戶都是商辦，噪音容忍程度應與一般單純住宅不同，並應參酌噪音管制法的音量管制標準，他不認為自己製造噪音。

5名鄰居抱怨，盧除了販售樂器外，還提供顧客「團練」樂器，從中午12點至晚上9點持續彈奏吉他、爵士鼓，他們多次請求降低噪音、施作隔音設備，但盧置之不理。鄰居說，有兩名住戶因此罹患適應障礙合併焦慮憂鬱症狀、混合焦慮及憂鬱情緒的適應障礙症狀，須定期就醫治療。

因桃園地院判鄰居敗訴，他們上訴二審。

高院認為民法規定對於妨害其所有權者，得請求除去，例如瓦斯、蒸氣、臭氣、煙氣、熱氣、灰屑、喧囂、振動等，但若是侵入輕微，或因土地形狀、地方習慣認為相當，則不在此限。因此，「噪音」的認定，應依是否超越一般人社會生活所能容忍的客觀標準決定。

而當事人居住的地方，屬噪音管制區劃定作業準則、噪音管制標準規定的第三類噪音管制區商業區營業場所，這點雙方都不爭執，依管制標準，日間為67分貝、晚間57分、夜間52分貝，但鄰居自行蒐證的錄音檔卻都沒超過標準。