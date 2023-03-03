大法庭裁定恐對他不利！林益世收6300萬 最高法院撤銷發回更審

林益世。圖／聯合報系資料照片 國民黨前立委林益世13年前收受爐渣業者6300萬元，施壓公營事業人員，更一審依公務員假借職務恐嚇得利罪判刑4年10月；最高法院刑事大法庭昨裁定民意代表運用職務或身分地位影響力，於議場外關說、請託或施壓，若具有公務活動性質、與職務密切關連，即構成貪汙治罪條例公務員職務受賄罪「職務上行為」，承審林益世案的最高法院刑事第七庭今依大法庭見解，撤銷更一審判決、發回台灣高等法院更審。

林益世2010年擔任立委及國民黨政策會執行長，協助地勇公司負責人陳啟祥獲得爐下渣原料轉售及承購中聯公司的轉爐石合約，事後收下陳給的6300萬元，一審認定林的行為與立委職務無關，不構成貪汙，依公務員假借職務恐嚇得利罪判5年6月徒刑。

二審認定林益世在立委兼國民黨政策會執行長任內，對中鋼和中聯的人事、財務與業務執行有實質影響力，卻濫用職權干預營運政策、促成地勇公司爭取合約後收下賄款，違反立法委員行為法，認定林違背職務收賄，依公務員對於違背職務收賄罪，重判林12年徒刑，但判決被最高法院撤銷，發回更審。

更一審指出，林益世向中鋼、中聯等民營企業高層請託、施壓，非立委法定職務權限，也非職務密接關聯行為，不算公務員收賄等罪的「職務上之行為」，依公務員假借職務恐嚇得利罪判4年10月徒刑。

林益世案件衍生出民意代表「收錢喬事」是否屬於貪汙的法律爭議，最高法院承審庭提案大法庭統一法律見解，大法庭認為民代受託於議場外關說、請託或施壓，是運用職務或身分地位的影響力，若形式上具有公務活動性質，就是與職務有密切關連，構成貪汙治罪條例公務員職務受賄罪的「職務上行為」。

大法庭也裁定，民代違反公職人員利益衝突迴避法禁止假借職權圖利的規定，也構成貪汙治罪條例圖利罪所稱的「違背法律」；承審林益世案件的刑七庭今上午評議後，依大法庭見解作出判決，而由裁定意旨來看，林益世更審恐再度被依貪汙罪重判，而立委蘇震清、廖國棟、陳超明等人集體收受太平洋流通公司前董座李恒隆的賄款，為ＳＯＧＯ經營權案施壓經濟部，案件在二審審理中，也將受裁定見解影響。