騎機車接老婆下班闖紅燈 警聞到他滿身酒味直接扣車

高雄石姓男子前天下午騎機車接妻子下班，在左營區翠峰路紅燈違規左轉，被巡邏警網攔下，警方聞到石滿身酒氣，他坦承凌晨在家喝了數罐啤酒，以為一覺醒來酒已退，警方當下施以酒測，結果為0.19毫克，開單告發並扣車。

左營警分局啟文派出所警方，前天下午2時許，在左營區翠峰路與果峰街12巷發現47歲石姓男子，騎車載著妻子，卻不遵守交通規則，直接紅燈左轉，趨前將石男攔查。

石男一開始向警方求情，指接老婆下班後趕著回家才違規，警方在對談過程中，聞到石口中散發酒味，但他否認飲酒；警方以酒精檢知器檢測，紅燈亮起，石才坦承凌晨時分，在家喝了數瓶啤酒，以為睡了一覺，酒已退了，才出門接老婆下班。

警方當下對石男施以酒測，結果酒測值達每公升0.19毫克，依道路交通管理處罰條例第35條製單舉發，可罰1萬5000元到9萬元罰單，並予以扣車，保管車輛。

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