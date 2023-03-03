指盧秀燕夫婦涉中捷藍線利益判刑3月 前校長不服：必再上訴

追分國小前校長李順涼上廣播節目稱盧秀燕夫妻遷捷運站摻入家族利益，法院依2個誹謗罪判他4月。圖／報系資料照 台中追分國小前校長李順涼去年1月，於廣播節目上指稱台中市長盧秀燕及其丈夫廖述嘉，涉入捷運藍線土地利益，遭盧提告；李也遭法官依誹謗罪，判刑3月、得易科罰金。可上訴。李順涼表示，對於法官判決不能接受，一定會再上訴。

中市新聞局長鄭照新回應，藍線站點的規畫，都是經過專業評估，捷運藍線綜合規劃已於2月20日通過交通部審查，足證中央、地方對路線皆有共識，絕無圖利特定人士，少數惡意造謠抹黑的言論，實不足取。

李順涼去年1月19日，於廣播電台接受訪問，談及中捷藍線變更案，提到盧秀燕、廖述嘉家族涉入相關利益等言論，遭盧、廖委請律師，以妨害名譽控告李；李提不出證據，被檢察官依誹謗罪起訴。經開庭審判，李順涼遭法官依誹謗罪，判刑3月、得易科罰金。可上訴。