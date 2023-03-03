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指盧秀燕夫婦涉中捷藍線利益判刑3月 前校長不服：必再上訴
台中追分國小前校長李順涼去年1月，於廣播節目上指稱台中市長盧秀燕及其丈夫廖述嘉，涉入捷運藍線土地利益，遭盧提告；李也遭法官依誹謗罪，判刑3月、得易科罰金。可上訴。李順涼表示，對於法官判決不能接受，一定會再上訴。
中市新聞局長鄭照新回應，藍線站點的規畫，都是經過專業評估，捷運藍線綜合規劃已於2月20日通過交通部審查，足證中央、地方對路線皆有共識，絕無圖利特定人士，少數惡意造謠抹黑的言論，實不足取。
李順涼去年1月19日，於廣播電台接受訪問，談及中捷藍線變更案，提到盧秀燕、廖述嘉家族涉入相關利益等言論，遭盧、廖委請律師，以妨害名譽控告李；李提不出證據，被檢察官依誹謗罪起訴。經開庭審判，李順涼遭法官依誹謗罪，判刑3月、得易科罰金。可上訴。
記者致電李順涼，他表示，評論盧秀燕的事情是公眾議題，可受公評，對於法官判決不能接受，一定會再上訴。
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