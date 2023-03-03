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檢警瓦解柬埔寨豬仔集團 起出槍彈、2人被羈押

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林地檢署指揮專案小組瓦解柬埔寨豬仔集團。圖／雲林地檢署提供
雲林地檢署指揮專案小組瓦解柬埔寨豬仔集團。圖／雲林地檢署提供
雲林地檢署繼去年9月在中部地區查獲陳姓男子涉嫌詐騙被害人到柬埔寨，檢警認為陳男背後尚有集團，經多月跟監調查，上月到彰化、員林、花壇等雲彰地區，逮捕以林姓男子為首的人口販運集團共8人，林姓主嫌聲押獲准，其餘則交保。

雲林地檢署檢察官施家榮從去年8月至今年2月，指揮刑事警察局電信偵查大隊、雲林縣斗六、虎尾、西螺等分局、台中第二分局、保二總隊刑大組成專案小組，先前到台中市沙鹿區、彰化員林、花壇、二林及斗六市等處，陸續拘獲29歲陳男，檢察官後，認陳男、林男均涉犯買賣人口未遂、意圖營利以詐術使人出國未遂等罪嫌疑重大，聲押獲准。

雲林地檢署指出，該「柬埔寨豬仔」集團的陳姓男子，去年9月涉嫌以話術詐騙、誘使他人出國，去年即被檢警逮獲並被羈押、起訴，專案小組深入追查，發現陳男背後仍有主使者，即再行跟監調查，上月14日起連續在彰化員林、二林及雲林斗六等多處，先後逮捕集團成員32歲林男等共8人，並起出改造手槍等槍彈。

地檢署指出，林男有黑道幫派背景，從去年招攬年輕人加入「柬埔寨豬仔」集團，以電號或介紹工作為由詐騙無知年輕人出國，檢察官訊後林嫌昨天聲押獲准，其餘交保或請回。該案經追查後，總計已查得2名遭騙至柬埔寨的被害人，以及1名已代辦護照、代購機票但尚未出國的被害人。

雲林地檢署檢察長張春暉呼籲，全民來防詐，如遇有家人、朋友疑遭詐騙出國，請盡速報案以保生命財產安全。

雲林地檢署指揮專案小組瓦解柬埔寨豬仔集團並起出改造槍彈。圖／雲林地檢署提供
雲林地檢署指揮專案小組瓦解柬埔寨豬仔集團並起出改造槍彈。圖／雲林地檢署提供

雲林 詐騙 柬埔寨

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