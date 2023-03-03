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缺錢花用 愛馬仕倉管監守自盜偷包轉賣侵占起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

以皮件聞名於世，堪稱「精品中的精品」法國愛馬仕台灣分公司，去年發現一位林姓倉管人員因缺錢花用，竟監守自盜從倉庫偷走數個高價皮包轉賣牟利。由於林男落網後坦承犯案，台北地檢署今依侵占罪將他起訴。

近年來被炒得火熱的愛馬仕，最有名例如柏金包、凱莉包等暢銷包款，不僅要價動輒上百萬，無論國內外均採「配貨」方式販售，也就是即便客戶排隊取得柏金包等購買資格後，仍須搭配購買至少數十甚至上百萬的周邊商品，才能如願將包包帶回，讓其熱門包款更是一包難求。

愛馬仕台灣分公司去年清點庫存時，發現倉庫內的包包有短少現象，經清點約有6、7個包包不翼而飛，經內部調查後鎖定林姓倉管人員並報警抓人。

檢警查出，林男係於去年3、4月間，多次利用進出倉庫時，偷走公司包包夾帶而出，到外面轉賣。林男見東窗事發也坦承犯案，供稱自己因缺錢花用才監守自盜，而偷得的愛馬仕包因太過搶手，一丟到市面馬上就被買走一個不留，前後共得手約50萬元。

愛馬仕包因一包難求，台灣分公司一名林姓倉管人員竟監守自盜轉賣牟利遭北檢起訴。圖／聯合報系資料照片
愛馬仕包因一包難求，台灣分公司一名林姓倉管人員竟監守自盜轉賣牟利遭北檢起訴。圖／聯合報系資料照片

愛馬仕 庫存

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