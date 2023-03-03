缺錢花用 愛馬仕倉管監守自盜偷包轉賣侵占起訴

以皮件聞名於世，堪稱「精品中的精品」法國愛馬仕台灣分公司，去年發現一位林姓倉管人員因缺錢花用，竟監守自盜從倉庫偷走數個高價皮包轉賣牟利。由於林男落網後坦承犯案，台北地檢署今依侵占罪將他起訴。

近年來被炒得火熱的愛馬仕，最有名例如柏金包、凱莉包等暢銷包款，不僅要價動輒上百萬，無論國內外均採「配貨」方式販售，也就是即便客戶排隊取得柏金包等購買資格後，仍須搭配購買至少數十甚至上百萬的周邊商品，才能如願將包包帶回，讓其熱門包款更是一包難求。

愛馬仕台灣分公司去年清點庫存時，發現倉庫內的包包有短少現象，經清點約有6、7個包包不翼而飛，經內部調查後鎖定林姓倉管人員並報警抓人。