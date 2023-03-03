指盧秀燕夫婦遷捷運站炒地皮 前國小校長誹謗罪判4月
台中大肚追分國小前校長李順涼2022年上鄭弘儀廣播節目，稱台中市長盧秀燕遷移捷運藍線B1站和其先生廖述嘉家族買地利益有關，直言「懷疑盧將家族摻入利益」、「盧家就是廖家啦」，經盧提告李否認辯稱評論公眾事務，法院以他僅憑閒聊沒合理查證，依2個誹謗罪判他4月，可上訴。
檢警調查，李男2021年12月15日在三立新聞台「新台灣加油」政論談話節目，稱林姓男子曾向他人說可以收錢為其安排、處理校長分發事宜；李另於2022年1月19日上鄭弘儀主持的「寶島全世界」廣播節目談論台中市政府規畫變更捷運藍線B1站位置，稱合理懷疑盧秀燕將自己家族摻入利益中。
李還說「學校預定地其實盧家人也已經去買土地了，盧家就是廖家啦」鄭詢問那是學校預定地，有4個家族購買，是哪4個？李就說「一個姓李、一個姓顏、一個姓張、一個姓廖」，鄭並稱「假定廖家有去買學校預定地，而她（盧秀燕）把捷運站往北移，這個是不得了的事」等語。
因李並無相當理由確信真實，就稱盧秀燕的先生廖述嘉家族，持有台中市府規畫變更後B1站位置附近的學校預定地等不實內容，並說他認為盧秀燕是基於廖述嘉家族的土地利益等不正當考量，才規畫變更B1站位置，經盧秀燕提告。
法院審理時，李否認誹謗，辯稱他只評論捷運B1站北移事情，會說盧、廖家族在變更後買地是有人跟他講，且藍線很久沒蓋又北移B1站，還增加300多億徵收費，他才合理懷疑盧、廖在附近買地，他在節目很客氣講，沒有說得很明確，是評論公眾的事。
法院查，李在節目中口出「跟我說的人說這是真的」、「事實上我看這個八九不離十」、「人家規畫那麼好的線路，她願意去移，短短時間在亂搞，我覺得人都太自私」，遣詞用字足使人認為盧、廖有不正當考量，有貶損名譽危險。
法院比對資料、傳訊證人，發現多半是私下通話、見面場合提到，或在選舉造勢場合、菜市場、寺廟聽人閒談內容，李也未查得土地登記資料等具體事證，難認有盡查證義務，依2個誹謗罪判李2月、3月，應執行4月，得易科罰金。
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