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指盧秀燕夫婦遷捷運站炒地皮 前國小校長誹謗罪判4月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

追分國小前校長李順涼上廣播節目稱盧秀燕夫妻遷捷運站摻入家族利益，法院依2個誹謗罪判他4月。圖／報系資料照
追分國小前校長李順涼上廣播節目稱盧秀燕夫妻遷捷運站摻入家族利益，法院依2個誹謗罪判他4月。圖／報系資料照
台中大肚追分國小前校長李順涼2022年上鄭弘儀廣播節目，稱台中市長盧秀燕遷移捷運藍線B1站和其先生廖述嘉家族買地利益有關，直言「懷疑盧將家族摻入利益」、「盧家就是廖家啦」，經盧提告李否認辯稱評論公眾事務，法院以他僅憑閒聊沒合理查證，依2個誹謗罪判他4月，可上訴。

檢警調查，李男2021年12月15日在三立新聞台「新台灣加油」政論談話節目，稱林姓男子曾向他人說可以收錢為其安排、處理校長分發事宜；李另於2022年1月19日上鄭弘儀主持的「寶島全世界」廣播節目談論台中市政府規畫變更捷運藍線B1站位置，稱合理懷疑盧秀燕將自己家族摻入利益中。

李還說「學校預定地其實盧家人也已經去買土地了，盧家就是廖家啦」鄭詢問那是學校預定地，有4個家族購買，是哪4個？李就說「一個姓李、一個姓顏、一個姓張、一個姓廖」，鄭並稱「假定廖家有去買學校預定地，而她（盧秀燕）把捷運站往北移，這個是不得了的事」等語。

因李並無相當理由確信真實，就稱盧秀燕的先生廖述嘉家族，持有台中市府規畫變更後B1站位置附近的學校預定地等不實內容，並說他認為盧秀燕是基於廖述嘉家族的土地利益等不正當考量，才規畫變更B1站位置，經盧秀燕提告。

法院審理時，李否認誹謗，辯稱他只評論捷運B1站北移事情，會說盧、廖家族在變更後買地是有人跟他講，且藍線很久沒蓋又北移B1站，還增加300多億徵收費，他才合理懷疑盧、廖在附近買地，他在節目很客氣講，沒有說得很明確，是評論公眾的事。

法院查，李在節目中口出「跟我說的人說這是真的」、「事實上我看這個八九不離十」、「人家規畫那麼好的線路，她願意去移，短短時間在亂搞，我覺得人都太自私」，遣詞用字足使人認為盧、廖有不正當考量，有貶損名譽危險。

法院比對資料、傳訊證人，發現多半是私下通話、見面場合提到，或在選舉造勢場合、菜市場、寺廟聽人閒談內容，李也未查得土地登記資料等具體事證，難認有盡查證義務，依2個誹謗罪判李2月、3月，應執行4月，得易科罰金。

盧秀燕 中捷

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