無心之過惹誤會 基隆市長謝國樑賄選不起訴確定

基隆市長謝國樑去年選前遭人檢舉賄選，台高檢今駁回基檢再議，全案不起訴確定。圖／聯合報系資料照片 國民黨籍基隆市長謝國樑去年選前遭人檢舉，在地方宮廟活動中，發放內有競選文宣面紙的油、米給民眾涉嫌賄選。基隆地檢署查出，全案係謝的助選員到場發放面紙後，民眾順手將文宣放入宮廟裝有物資的袋中才引發誤會，將謝國樑不起訴；台高檢今駁回基檢依職權再議，全案不起訴確定。

去年九合一選舉前，謝國樑遭民眾檢舉，疑似利用基隆某宮廟舉辦宗教活動時，在現場發放內有競選文宣的食用油和白米給低收入戶涉嫌賄選，包括謝國樑和其助選員、該宮廟主委與工作人員及里長均涉案遭檢方偵辦。

經基檢傳喚該宮廟協助發送物資的工作人員與收到物資的選民釐清，查出當天係謝陣營的助選員獲知該宮廟有舉辦例行性慈善活動，於是前往現場發送文宣面紙，但有民眾收下面紙後，順手就將文宣放入裝有油、米的袋中，並非專程為謝國樑助選才舉辦活動發送物資。