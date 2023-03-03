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台北市前議員林穎孟涉貪未出庭 前男友到場否認犯罪
時代力量黨台北市前議員林穎孟、林女前男友葉曜彰被控詐領助理費涉嫌貪汙，台北地院今天首度開庭審理，林女與委任律師請假皆未出庭，葉出庭否認犯罪，法官近期再傳林女進行準備程序。
依檢方起訴資料，林穎孟2018年12月25日聘葉曜彰為公費助理，2020年3月1日葉成立米達克星球公司自任負責人，聘郭女為公司的設計師，而林穎孟為保留葉的議員助理費用，同意將郭女充任議會公費助理。
葉曜彰的委任律師今天表示，檢察官指控葉2020年有意從公費助理離職，所以找來公關行銷公司郭女職員頂下原本的職務，再與林穎孟瓜分公費助理薪資，不過，此一犯罪計畫根本不存在。
葉的律師說，郭女確實是林穎孟的公費助理，實務上的法律見解，大多認定郭女是否有替公關行銷公司工作與是不是公費助理無關，而且卷內證據出自林穎孟其他助理的臆測，也不具備證據能力。
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