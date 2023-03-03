把1公噸屎尿倒往旗山溪河床 水肥車員工積極彌補獲緩刑

高雄林姓男子受雇某清潔公司，負責駕駛抽取化水肥，但前年開車抽完民宅約1公噸水肥後，卻未導流回埋設的汙水管內，而是載往旗山溪河床傾倒，當場遭巡查員發現逮捕。林男事後坦承犯行，也積極清理傾倒水肥，地院審理後判他緩刑，須向公庫支付6萬元。

判決指出，林男受雇於某下水道用戶排水設備承裝公司，每天酬勞為1800元，平時負責駕駛水肥車抽取化糞池內的水肥，但2021年8月10日9時許，他駕駛罐式水肥車，抽取民宅約1公噸水肥後，卻未導流回埋設的汙水管內，而是載往旗山溪河床傾倒。

因該處為國私共有土地，且未依規定清理廢棄物，任意傾倒造成環境汙染，於當天下午4時32分許，被保七第二大隊第二中隊員警及高屏溪流域管理委員會稽查人員發現，當場逮捕林男並扣車。

警詢、偵訊時，林男都坦承犯行，被檢方依違反廢棄物清理法起訴，地院以簡易判決處刑。

法官認為，林男明知從事廢棄物清理，需依法取得許可文件，卻仍將一般廢棄物任意傾倒，對環境造成危害，考量他始終坦承犯行，案發將傾倒的水肥清除完畢，堪認已積極彌補所造成的損害。