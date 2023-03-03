雲檢破獲黑幫人口販運集團 2嫌收押
雲林地檢今天表示，去年接獲「柬埔寨豬仔案件」被害情資，經半年多調查，拘獲嫌犯陳男、林男等人，經複訊認為2人涉犯刑法買賣人口未遂等罪，向法院聲請羈押獲准。
雲林地檢署今天發布新聞稿表示，檢察官施家榮接獲「柬埔寨豬仔案件」被害情資，自去年8月至今年2月間，指揮刑事警察局電信偵查大隊、雲林縣警局、台中市警局、保安警察等成專案小組，前往台中市沙鹿區、彰化縣員林市、花壇鄉、二林鎮、雲林縣斗六市等處，陸續拘獲84年次的陳男、81年次林男等人。
檢方表示，專案小組先於去年9月查獲涉嫌以話術詐騙、誘使他人出國的陳男，向法院聲請羈押獲准，並提起公訴。專案小組持續深入追查，今年2月14日查獲幕後指使者林男，發現林男有黑道幫派相關背景，翌日向法院聲請羈押獲准。
檢方說，追查此案已查得2名遭騙至柬埔寨的被害人，以及1名已被代辦護照、代購機票但尚未出國的被害人。
檢方指出，陳男、林男均涉犯刑法買賣人口未遂、意圖營利以詐術使人出國未遂等罪嫌疑重大，有羈押原因及必要，向雲林地方法院聲請羈押獲准。
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