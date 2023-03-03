性交易幫買潤滑液反吃閉門羹 嫖客怒打110掀雞窩

桃園市盧姓、何姓2名男子缺錢花用，竟動起歪腦筋，在網路論壇張貼性交易訊息，待嫖客上門，收錢後就推稱沒潤滑液，要客人外出幫忙購買，等對方回來卻拒不開門，讓對方吃閉門羹，結果自己也吃官司；桃園地院審理此案，今依發起犯罪組織、詐欺取財等罪分判二人2年、1年徒刑，均緩刑3年，另須分別支付公庫8萬元和5萬元。

判決指出，盧男計畫詐騙嫖客後，前年11月在網路論壇張貼暗示性交易廣告並留下聯絡方式，由何男以「菲菲」、「依涵」等暱稱與嫖客交談，現場則是未成年少年「小杰（化名，另由少年法庭審結）」充當接待。

盧男3人去年1月7日收了客人3千元，卻佯稱沒有潤滑液，要客人外出幫忙買嬰兒油，但對方買回後，3人卻拒不開門，讓對方吃閉門羹；事隔2日，3人重施故技，甚至客人不願繼續交易並要求退款，3人還稱已服務完畢，拒絕退款，再次得手4千元。

審理時，盧、何2人坦承不諱。法院認為盧男發起、主持及操縱何男及少年「小杰」詐取他人財物，行為已違反犯罪組織條例「發起犯罪組織罪」及刑法「詐欺取財罪」，從一重應以發起犯罪組織罪論處，其第二次詐騙客人行為則以詐欺取財論處。