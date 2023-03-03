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台北101前董事長林鴻明犯3罪 高院裁合併執行8年1月

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

林鴻明。圖／聯合報系資料照片
林鴻明。圖／聯合報系資料照片
台北101前董事長、宏國關係企業副董事長林鴻明，涉以不實土地交易掏空金尚昌公司，台灣高等法院更二審依證券交易法判林8年徒刑，沒收3億5百萬犯罪所得，去年7月最高法院駁回上訴定讞。台灣高等檢察署以林違反證交法等罪，先後遭判刑，應依刑法規定定應執行刑，聲請高院裁定，高院裁定應執行有期徒刑8年1月。

已入監的林鴻明是金尚昌（原名林三號國際發展公司）實際負責人。林三號公司以所有的淡水水仙段13筆、淡水米蘭段59筆土地，分別向中聯信託公司設定抵押擔保借款11億元、7億5千5百萬元，但從2001年4月起就沒正常繳息。林覬覦土地開發利益，2002年5月指示總經理陳祈蒼安排王在山、王重男、王燕航當米蘭段的土地交易人頭，2004年則鋪排「白天鵝建設公司」標購水仙段與米蘭段債權，再讓白天鵝公司將債權讓與給他掌控的啟揚資產管理公司，把土地移轉給自己。

高院更二審認定，在王等3人假交易的米蘭段中，林三號喪失7億7千多萬元的土地處分所得，林鴻明後來回流約4億8千多萬給林三號，但仍拿到3億5百萬的犯罪所得。在水仙段部分，金尚昌公司蒙受1億4133萬損害，啟揚公司則獲取同額犯罪所得。

林鴻明否認犯罪，但更二審認定他違背保護林三號公司的契約，米蘭段部分，林犯證交法使公司為不利益交易罪；水仙段部分，犯證交法使公司為不利益交易罪，適用刑事妥速審判法減刑。林兩罪各被判3年、6年徒刑，應執行8年。最高法院維持更二審見解而告確定。

除了證交法外，林鴻明也犯使公務員登載不實罪。高院認為使公務員登載不實罪、2004年4月28日修正前證交法的使公司為不利益交易罪、共同犯證券交易法使公司為不利益交易罪，罪質不同，行為態樣、手段迥異，考量林鴻明犯罪情節、行為次數及刑法量刑公平正義理念、受刑人經函詢後表示無意見，判8年1月徒刑。

台北101

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