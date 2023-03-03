快訊

本土+13532 死亡+62 疫情止跌回升！羅一鈞點出2原因

清明連假雙鐵加班車凌晨開搶 截至上午售逾65萬張票

花蓮人的回憶...前身亞士都！50年地標老飯店3月1日起停業

士林分署聯合拍賣 推出股票、學區宅

中央社／ 台北3日電

法務部行政執行署士林分署今天表示，123聯合拍賣會將於7日登場，主打陽信商銀及華泰商銀股票，另拍賣內湖、汐止、南港等多筆建物土地及不動產，歡迎民眾到場。

行政執行署各分署在每個月第1個週二下午3時同步舉辦動產、不動產聯合拍賣會，稱為「123聯合拍賣會」。

士林分署新聞稿指出，3月7日的拍賣會將一口氣拍賣極具投資價值的陽信商銀股票1474股、華泰商銀股票4801股等2檔股票，在市場上都是難得一見的標的。

當天另拍賣多筆自用投資兩相宜的汐止、南港、北投建物土地及不動產，其中詢問度最高的台北市內湖區東湖公寓，靠近東湖國小與捷運東湖站，該標的為第2次拍賣，拍賣底價新台幣1900萬元，有意民眾切勿錯過。

另一筆熱門不動產標的是台北市北投區石牌路1段電梯華廈，周遭商家林立，生活機能成熟，從該標的步行到捷運石牌站約7分鐘。

士林分署表示，拍賣會從下午3時開始，動產採現場競標，不動產兼採通訊投標與現場競標，若有意競標不動產，可先準備保證金，其他相關應買條件可洽士林分署。

拍賣會

延伸閱讀

欠繳275萬元稅款 嘉縣保齡球館6500坪上億房地面臨法拍

汐止樟樹活動中心是危樓 擬拆改建集會場所

汐止運動場「九石柱」插路邊 在地人瘋猜「捷運立柱」他揭神秘面紗

單親媽撫養3子年關難過積欠罰鍰分期繳納 士林分署愛心送暖

相關新聞

指盧秀燕夫婦遷捷運站炒地皮 前國小校長誹謗罪判4月

台中大肚追分國小前校長李順涼2022年上鄭弘儀廣播節目，稱台中市長盧秀燕遷移捷運藍線B1站和其先生廖述嘉家族買地利益有關...

指盧秀燕夫婦涉中捷藍線利益 前校長遭判3月：必再上訴

台中追分國小前校長李順涼去年1月，於廣播節目上指稱台中市長盧秀燕及其丈夫廖述嘉，涉入捷運藍線土地利益，遭盧提告；李也遭法...

缺錢花用 愛馬仕倉管監守自盜偷包轉賣侵占起訴

以皮件聞名於世，堪稱「精品中的精品」法國愛馬仕台灣分公司，去年發現一位林姓倉管人員因缺錢花用，竟監守自盜從倉庫偷走數個高...

無心之過惹誤會 基隆市長謝國樑賄選不起訴確定

國民黨籍基隆市長謝國樑去年選前遭人檢舉，在地方宮廟活動中，發放內有競選文宣面紙的油、米給民眾涉嫌賄選。基隆地檢署查出，全...

台北市前議員林穎孟涉貪未出庭 前男友到場否認犯罪

時代力量黨台北市前議員林穎孟、林女前男友葉曜彰被控詐領助理費涉嫌貪汙，台北地院今天首度開庭審理，林女與委任律師請假皆未出...

把1公噸屎尿倒往旗山溪河床 水肥車員工積極彌補獲緩刑

高雄林姓男子受雇某清潔公司，負責駕駛抽取化水肥，但前年開車抽完民宅約1公噸水肥後，卻未導流回埋設的汙水管內，而是載往旗山...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦