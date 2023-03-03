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台南議長賄選案／藍要邱莉莉辭職 轟賴清德當主席變啞巴

聯合報／ 記者鄭維真吳淑玲／台南即時報導
台南市議會國民團今開記者會，呼籲民進黨主席賴清德應維持過去擔任台南市長時期的高道德標準，要求邱莉莉、林志展辭去正副議長職位，重新改選，才符合社會期待。記者鄭維真／攝影
台南市議會國民團今開記者會，呼籲民進黨主席賴清德應維持過去擔任台南市長時期的高道德標準，要求邱莉莉、林志展辭去正副議長職位，重新改選，才符合社會期待。記者鄭維真／攝影

台南市正副議長邱莉莉、林志展因賄選案昨遭檢方起訴，南市議會國民團今開記者會，呼籲民進黨主席賴清德應維持過去擔任台南市長時期的高道德標準，要求邱、林辭去正副議長職位，重新改選，才符合社會期待，並要遞狀控告正副議長當選無效。

民進黨團幹事長蔡筱薇說，民進黨中執會決議，以及黨主席賴清德都已表示要嚴查嚴辦，並依照黨章對邱莉莉和林志展停權3年，已是比以往更嚴厲的懲處，如果判決無罪也是要還給同事清白，因此目前還是靜待司法判決，再進行下一步動作。

國民黨團發言人蔡宗豪指出，黨團提出2訴求，過去賴清德擔任台南市長期間，在國民黨籍台南市議長李全教尚未被起訴就不進議會232天，如今身為民進黨主席，也應維持當時的高道德標準，要求邱莉莉、林志展辭去正副議長職位，否則未來若當選總統，台灣還有道德是非嗎？議會重新改選，才能還給市民公道，符合社會期待。

蔡宗豪說，民進黨創黨主張是清廉、勤政、愛鄉土，顯然現在已是背道而馳，他將遞狀控告正副議長當選無效，希望透過司法還給市民公道。

國民黨議員盧崑福表示，起訴資料內容寫到操盤手郭再欽以台南市長黃偉哲當作保證人，黃是否同案，應出面解釋清楚，要求司法單位速審速決，別讓邱莉莉再靠著議會保護傘，這樣不公平。黃偉哲昨則回應「不清楚此事」。

「當民進黨主席就變成啞巴嗎？」議員林燕祝指，邱莉莉已經遭起訴，賴清德現在是民進黨主席，應按照以前當市長的標準，要求民進黨團提案邱莉莉、林志展辭去正副議長，這樣標準才一致，別做表裡不一的人。

林燕祝說，民進黨在台南執政30年，結果黑金籠罩，若再堅持「不除名、不下台、不抵制」等3不，賴清德要選2024總統勢必會讓台南市民唾棄。

台南 賄選 邱莉莉 賴清德

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