前法官林金村牽法界人脈給富商翁茂鍾 逾追懲時效免議

佳和實業前董事長翁茂鍾（圖中人）與審檢調警不當往來，前法官林金村因任職台南高分院、台灣高等法院期間多次與翁餐敘、會面，還收受他餽贈的襯衫與保養品，去年遭監察院彈劾。懲戒法院職務法庭今判部分移送因超逾追懲時效而免議，其餘部分不受懲戒。圖／聯合報系資料照片 佳和集團前董事長翁茂鍾與前公務員懲戒委員會委員長石木欽不當往來，法界掀波，前法官林金村因任職台南高分院、台灣高等法院期間多次與翁餐敘、會面，還收受他餽贈的襯衫與保養品，去年遭監察院彈劾。懲戒法院職務法庭今判部分移送因超逾追懲時效而免議，其餘部分不受懲戒。

翁茂鍾因假造易服勞動時數，被法院判刑1年10月確定，去年12月7日入監服刑。

林金村自1999年至2014年間，擔任台南高分院、高院法官兼庭長，彈劾案文指林明知翁茂鍾和他經營的公司是涉訟當事人，卻還和翁交往、收受餽贈，甚至引介司法人員結識翁茂鍾，使翁有更多機會可以接觸法界人士。監院認為林違反公務員服務法、法官法、法官守則、法官社交及理財自律事項及法官倫理規範，違失行為情節重大。

彈劾案文指出，林金村和翁茂鍾頻繁接觸時，即1999年4月22日至2014年1月31日，為翁經營的怡華實業公司訴請確認本票債權不存在民事訴訟、法商百利達銀行台北分公司諸慶恩涉違反商業會計法等刑事案件，及附帶民事損害賠償事件（諸慶恩偽造定存單案）、怡安科技公司內線交易案、巴黎銀行請求怡華公司損害賠償民事訴訟案、應華精密科技公司炒股案、佳和公司炒作股票案刑事訴訟案偵辦或審理期間。

監察院在2021年11月25日詢問林金村何時知道翁茂鍾涉案的事情時，林答稱「大概是我退休的時候（2014年3月3日）。」但林從1997年10月就擔任台南高分院庭長、2009年9月起擔任高院庭長，而翁是台南知名企業家，旗下怡華公司涉百利案經媒體披露，十多年來相關案件都繫屬法院審理，且翁在2007年間還因應華炒股案遭羈押於台中看守所，監院認為他是推諉稱不知情。

監院認為林金村的行為損害法官獨立、公正、中立、廉潔、正直形象，以及法官職位尊嚴與職務信任，依法提案彈劾並移送職務法庭審理。

職務法庭審理後，今認為監院所移送的15項事實，應該給予「罰款」處分，但因行為終了日式在2014年1月31日，而監察院2022年才移送，已經超過5年時效，因此判免議。至於林金村一些被控和翁飲宴、收受保養品，因狀況與事實不符，或無證據顯示收禮，有2項不受懲戒；本案得上訴。