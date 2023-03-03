無照酒駕男敗給金牌辣媽女警 吃4張罰單累計罰緩24.6萬
高雄37歲葉姓男子日前開貨車酒駕，遭女警撞見，葉男看對方是女性，以為好欺負，急踩油門落跑，最終仍不她騎警用機車追趕。被攔下後，葉被查出無照又涉嫌酒駕，但他堅決拒測，女警依法開出拒測、無照駕駛、危險駕駛及攔檢不停4張罰單，累計罰鍰恐高達24萬6000元。
楠梓警分局加昌派出所黃姓女警員，2月26日上午11時10分許在德中路擔執行交通稽查取締勤務，發現葉男開車未繫安全帶，且臉色脹紅，疑有酒駕，便示意攔停受檢。
葉男當下假意配合，隨後緊踩油門加速竄逃，沿路瘋狂闖紅燈、逆向，沿著楠梓區大學南路、德中路往大學29路逃竄，黃姓女警見狀，驅車上前追趕，同時用無線電通報警網協助攔檢。
最終，葉男不敵追趕，棄車逃逸，黃姓女警也順利在一旁建築空地內逮到人；葉當下坦承有喝酒，但過去有前科，怕累犯被關，這次堅決拒測。
黃姓女警員告知規定後，依規定告發取締並移置保管其車輛，後又查出葉男無照駕駛，加上先前危險駕駛及攔檢不停等違規，共被開4張罰單，總計罰單應繳罰金約在24萬6000元。
據悉，這名鍥而不捨追捕無照酒駕男的黃姓女警，才從警8年，雖已婚育有2個孩子，仍在105年內政部警政署全國柔道比賽金牌，在警界有「金牌辣媽女警」稱號。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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