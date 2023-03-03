欠繳275萬元稅款 嘉縣保齡球館6500坪上億房地面臨法拍
曾是嘉義縣中埔鄉著名地標的「佳祿保齡球館」因地主欠繳稅款275萬元外也積欠其他民間債權，經過多次法拍都流標，因地主表示無力繳納欠稅也沒有其他財產可供執行，嘉義分署下周二將重啟法拍程序，拍賣土地面積逾6500坪，底價逾1億7千萬餘元，連日來已有不少詢問電話。
行政執行署嘉義分署表示，「佳祿保齡球館」在80年代曾興盛一時，曾是中埔鄉著名地標，後來逐漸沒落。從2009年起李姓地主就開始因為欠繳地價稅及房屋稅陸續被移送嘉義分署行政執行，歷年欠繳的房屋稅及地價稅截至目前為止約275萬元。
除了欠繳房地稅外，也積欠其他民間債權，土地建物之前經過多次法拍最後都流標。因李姓地主表示無力繳納欠稅而且沒有其他財產可供執行，因此，嘉義分署重啟法拍程序，拍賣土地面積逾6500坪位於嘉白公路旁又臨近82線東西快速道路，交通十分便利發展可期。
嘉義分署希望這次拍賣能將閒置長久的大面積土地建物拍賣出去，除了能解決李姓地主欠稅外，也期能引進資金活化該地再度繁榮。
嘉義分署表示，「佳祿保齡球館」位於嘉義縣中埔鄉中華路，共3筆土地及10筆建物。3筆土地約6500坪，底價為1億7千萬元；位於路邊的10筆鐵骨造建物底價為465萬元，土地及建物可合併或分別應買，自公告後已吸引多人來電詢問詳情。
嘉義分署3月份聯合拍賣會，將於3月7日舉行。雲林地區的不動產上午9時30分投標、10時開標（地點：雲林縣斗六市公園路73號），嘉義縣市不動產在下午2時30分投標、3時開標（地點：嘉義市東區中山路96號）。本月雲林地區法拍不動產有17件；嘉義縣市則有36件，拍賣不動產包括農地、建地及建物等。
有意投標民眾如當日不便到場投標者，也可多加利用免到場的通訊投標方式，相關資訊可連結嘉義分署全球資訊網首頁「不動產通訊投標專區」下載通訊投標書及相關文件，在拍賣開標日的1日前，寄達指定郵政信箱即可參與不動產投標。如對以上不動產拍賣相關事宜仍有疑問，可上嘉義分署官網、FB粉絲專頁查詢，或電洽05-2711133分機268。
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