騎士被罰1200聲請釋憲 辯巷口無取締告示牌害右轉超速

李姓騎士由高雄市三民區民族一路巷道右轉幹道北上慢車道，交通大隊測得機車時速53公里而舉發，交通局裁處1200元罰鍰並記違規點數1點。李提行政訴訟但敗訴確定，改聲請裁判憲法審查，指高雄高等行政法院認為沒規定舉發單位於所有可能行經取締處所的行車路徑都必須設置明顯標示，剝奪了人民平等權。憲法法庭裁定不受理。

李姓男子2020年10月2日下午騎機車由民族一路662巷右轉民族一路，交通大隊以李「汽車駕駛人行車速度，超過規定之最高時速20公里以內」開單，李向高雄市交通局陳述不服，但交通局函詢交大後，確認李違規，因此依道路交通管理處罰條例裁處。

民族一路638巷附近分隔島上雖設有「警52」取締告示牌，但李主張他是從662巷穿出，取締告示牌是在他的「後方路段」，因此舉發程序違反道交條例第7條之2第3項的立法目的。該條文規定「...在一般道路應於100公尺至300公尺前...設置測速取締標誌。」

高雄地方法院行政訴訟庭認為李騎機車自巷弄轉進主幹道，就應注意超速有被取締的可能，道交條例也規定「...在設有快慢車道分隔線之慢車道，時速不得超過40公里，未劃設車道線、行車分向線或分向限制線之道路，時速不得超過30公里。..」李合法持有執照，應該清楚法規、行車不逾40公里。雄院認為不能以員警未設置法無明文設置的「警52」警告標誌作為免責依據。

李不服氣，上訴高雄高等行政法院，聲稱道交條例該條的立法目的是要提醒駕駛人注意速限，不是以處罰為目的，但一審卻無視立法目的，自行限縮解釋。

高高行指出，該條文是要避免執法機關便宜行事，拉大標示距離，立法者對舉發單位採用固定或非固定式的科學儀器逕行舉發行車超速，要求應於舉發前方的特定範圍內設立明顯標示，目的只是要提醒駕駛人注意速限，希望駕駛人在避免受罰的心理下，依速限駕駛，並不是「無警告標誌，駕駛人即無遵守速限義務」。

行政訴訟敗訴確定後，李姓男子聲請裁判憲法審查，主張高高行的法官沒有參酌立法目的而限縮解釋，無正當理由剝奪他受憲法第7條所保障的平等權。