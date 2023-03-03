男酒駕自撞遭逮 酒空不滿事故擋路下車叫囂秒被管束

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

鄭姓男子晚間用餐飲酒後駕駛汽車行經台北市建國高架、民權東路口，不慎自撞中央分隔島，警方獲報到場發現鄭男酒駕、未受傷，依法逮捕送辦外，酒醉的嚴姓男子因事故現場交通狀況受阻，從搭乘的UBER下車，渾身酒氣對警叫囂，也被員警施以保護管束。

警方調查，62歲鄭男昨深夜11時許獨自駕車沿建國高架道路南往北方向行進，經民權東路匝道時，自撞中央分隔島，民眾見狀報警處理。

轄區員警到場後發現，鄭男雖未受傷，但酒測值達每公升0.57毫克，犯公共危險罪，當場依法逮捕鄭男，帶回偵詢後依法送辦。

過程中，32歲嚴男渾身酒氣步行在建國高架道路上，員警見狀欲上前攔查，嚴男卻不斷叫囂，員警考量高架道路車輛車速快，為避免嚴男或其他民眾危險，立刻施以保護管束，帶返警所。

經查，嚴男是酒後搭乘UBER返家途中，因鄭男自撞事故影響路況，心生不滿之下，下車叫囂；經員警協助聯繫後，凌晨時分嚴男由家屬帶回休息。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

鄭姓男子晚間用餐飲酒後駕駛汽車行經台北市建國高架、民權東路口，不慎自撞中央分隔島。記者李隆揆／翻攝
鄭姓男子晚間用餐飲酒後駕駛汽車行經台北市建國高架、民權東路口，不慎自撞中央分隔島。記者李隆揆／翻攝
鄭姓男子晚間用餐飲酒後駕駛汽車行經台北市建國高架、民權東路口，不慎自撞中央分隔島。記者李隆揆／翻攝
鄭姓男子晚間用餐飲酒後駕駛汽車行經台北市建國高架、民權東路口，不慎自撞中央分隔島。記者李隆揆／翻攝

酒駕 北市

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