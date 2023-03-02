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辜仲諒欲赴日參加亞洲棒球總會會議 提1億保證金暫解限制出境

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

中信金控前副董事長辜仲諒捲入紅火案纏訟17年，台灣高等法院更三審審理中。辜日前以赴日參加亞洲棒球總會會議為由，聲請暫時解除出境限制，高院今天裁定辜提出1億元保證金後，本月15日至25日可出境，並責付體育署署長鄭世忠

辜仲諒一審被依證券交易法、銀行法背信罪判9年徒刑，高院更二審改判無罪，但最高院去年5月再撤銷、發回。高院更三審開庭時，辜否認犯罪，檢察官則批「中信不是辜家獨資」。

辜日前聲請暫時解除限制出境，並表示現全心投入推廣棒球運動，且擔任亞洲棒球總會新任會長，希望能於後疫情時代開展更多國際棒球賽，增加台灣代表隊參與機會，擴大台灣國際能見度。他向高院表示，此行有助於後續推動各項亞洲棒球活動，以他的身分，必須出席世界棒球經典賽的賽事會議，與各國代表親自見面、互動，以建立交情。

辜表示，亞洲棒球總會（BFA）將在本月中旬於日本東京召開執行委員會議，研討今年各項賽事籌辦，並討論如何提升亞洲棒球實力，他希望能前往東京親自主持亞洲棒球總會執行委員會議。

辜仲諒除了想與各國棒球協會組織代表面對面交流，共商提升亞洲棒球實力的大計，也將拜會日本業餘棒球協會、女子棒球聯盟、學生棒球協會和日本職棒隊，促進台灣與各國的棒球交流，為台灣帶來更多有益的棒球經驗和思維。

在各國揮別疫情陰霾、陸續解封之際，國際棒球比賽、國際性會議也恢復正常，辜仲諒表示期待透過與各國交流，開展更多國際棒球賽事及活動，增加台灣參與機會，擴大台灣棒球的國際能見度。辜仲諒表示，他在國內還有相當的事業財產，家人也有待照料，沒有潛逃之意及可能，請求解除3月15日至25日限制出境、出海。

高院認為辜仲諒的聲請非無憑據，考量辜先前曾因至泰國參加亞棒總會會議、瑞士參加世界棒壘球總會新總部落成典禮，而暫時解除限制出境且遵期返國，可見他能遵守暫時解除限制出境的約束，因此裁定准許辜在提出1億元保證金後，暫時解除限制出境，並責付鄭世忠。

中華棒協理事長辜仲諒（右）以赴日參加亞洲棒球總會會議為由，向台灣高等法院聲請暫時解除出境限制，高院今天裁定辜提出1億元保證金後，本月15日至25日可出境，並責付體育署署長鄭世忠。記者蘇志畬／攝影
中華棒協理事長辜仲諒（右）以赴日參加亞洲棒球總會會議為由，向台灣高等法院聲請暫時解除出境限制，高院今天裁定辜提出1億元保證金後，本月15日至25日可出境，並責付體育署署長鄭世忠。記者蘇志畬／攝影

辜仲諒 日本 經典賽 鄭世忠

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