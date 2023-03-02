搖撞女嬰頭部致雙眼失明、發展遲緩 無照保母判刑6年

謝姓無照保母和謝姓丈夫，2019年間全天候照護李姓朋友年僅3個月大的女兒，夫妻遭控涉激烈搖晃或一次性撞擊女嬰頭部造成腦傷。示意圖／ingimage

謝姓無照保母和謝姓丈夫，2019年間全天候照護李姓朋友年僅3個月大的女兒，夫妻遭控涉激烈搖晃或一次性撞擊女嬰頭部造成腦傷，送醫救治，4歲大的女嬰至今雙眼失明、發展遲緩等重傷害。士林地方法院今宣判，謝女犯成年人故意對兒童犯傷害罪，判處拘役50日，又犯成年人故意對兒童犯傷害罪致人重傷罪，判處6年徒刑；謝男無罪。

謝女在法庭上否認犯罪，出門倒垃圾前女嬰無任何症狀，不久後接到丈夫電話稱李姓女嬰送醫急救。謝男向急診室醫師稱，女嬰原本坐在椅子上，他下樓處理事情回來，就發現女嬰異狀。全案審理多時，告訴代理人認為被告有意拖延訴訟，家屬非常氣憤。

判決指出，2019年農曆春節前後，2月10日晚上7時許至2月13日晚上9時許，謝女在住處「以不詳方式」傷害女嬰下巴兩側，導致下巴兩側瘀傷。2月14日至17日李姓父母因過年照顧女兒，發現傷勢。春節後李姓父母在2月17日晚上6時許，再託付身體無異狀的女嬰給謝女全天候照料。

謝女雖是無照保母，但自身有2個小孩，具備照顧嬰兒能力。2月19日晚上8時18分許前的數小時，謝女在住處「以大力劇烈搖晃或鈍力撞擊或類似外力碰撞女嬰頭部」傷害年僅3個月大的女嬰，緊接著謝女外出倒垃圾，剛回家的丈夫謝男發現女嬰意識昏迷，送醫急救。

女嬰當晚經電腦斷層掃描，發現疑似硬腦膜下出血及雙側視網膜下出血；2月22日經診斷硬腦膜下出血、雙側視網膜出血、抽搐，轉往台北馬偕治療，3月1日出院時診斷有癲癇發作、視網膜出血、虐待性頭部創傷。後續女嬰陸續到台大醫院、林口長庚醫院治療、開刀，持續治療至今，因腦傷受有腦部萎縮、發展遲緩、雙眼視力減退至0.02以下嚴重減損雙目視能等重傷害。

合議庭審酌，女嬰案發時是3個月大嬰兒，謝姓保母應悉心呵護、照顧女嬰長大，竟用不詳方式傷害女嬰下巴至瘀傷，又劇烈搖晃或撞擊女嬰頭部，造成重傷害，且始終否認犯罪，拒絕和女嬰父母和解、賠償，審理過程中也均未向家屬道歉求得原諒，難認有悔意，不宜輕縱。

全案依兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑。謝女犯成年人故意對兒童犯傷害罪，判處拘役50日，不得易科罰金；又犯成年人故意對兒童犯傷害罪致人重傷罪，判處6年徒刑。

保母丈夫謝男部分，檢方追加起訴指出，謝女謝男為共犯。合議庭依據女嬰經淡水馬偕電腦斷層掃描攝影，及鑑定人邱南昌證述等，未見先前有出血，推測為「一次性撞擊」。謝男2019年2月19日晚上6時許從大安區下班回到淡水，至少近1小時，謝男在8點18分聯絡消防局送醫「與女嬰同在時間短」也無相關證據證明謝男友和女嬰接觸或互動，一次性外力撞擊應是在謝女照顧時間發生，難認謝男犯罪；且未有證據顯示謝男明知、默許或同意謝女傷害女嬰，不能以送醫時在場，就認定對於傷害女嬰有犯意聯絡及行為分擔任，諭知謝男無罪。可上訴。