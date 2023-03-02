大法庭裁定民代受託關說是貪污 最高檢：予以肯定

前立委林益世涉收賄關說，衍生民代關說是否算貪污的法律爭議。最高法院刑事大法庭今天裁定，民代受託於議場外關說即構成貪污職務上行為。最高檢察署表示，裁定允當，予以肯定。

最高檢指出，刑事大法庭裁定的深度、廣度允當妥適，涵蓋了刑法明確性原則，也符合最高檢訴訟組檢察官言詞辯論意旨書的重點。

最高檢解釋，大法庭就民代職務上行為認定，採取與「職務密切關連說」，若於議場外運用其職務或身分地位影響力，使相關承辦人為積極行為或消極不為，形式上又具公務活動性質，構成貪污治罪條例的職務上行為。

最高檢也提到，至於公務活動性質的部分，大法庭採「廣義說」，若民代向同一人或多數人進行多次關說、請託或施壓，應觀察民代前、後的整體行為，若關說行為、職務與公務活動有延伸行為，無論是否在公務時間或公務場所都相同。

至於民代行為與職務沒有密切關連，也不具公務活動性質，是否構成貪污治罪條例的非主管或監督圖利罪？大法庭認為，民代屬於利益衝突迴避法所稱的公職人員，確實構成圖利罪的違背法令要件。

最高檢則指出，若民代實質運用其職權機會或身分地位影響力而圖利，當然違背利益衝突迴避法，明知違背法令也涉犯圖利罪，而在實務層面上，檢辯雙方常就圖利罪要件爭執，往後引用大法庭裁定，也會減少爭執，增加定罪率。