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擬赴日本參加經典賽會議 辜仲諒暫時解除限境

中央社／ 台北2日電

辜仲諒因案遭限制出境，日前以赴日本參加世界棒球經典賽賽事會議為由聲請暫時解除。高院今天裁定辜提出1億元保證金後，3月15日至25日解除限制出境，並責付體育署署長鄭世忠

中信慈善基金會董事長辜仲諒涉侵占中信金控資產及利益輸送國寶集團總裁朱國榮等案，一審獲判無罪。案經上訴，二審由台灣高等法院審理，對辜仲諒限制出境。

辜仲諒日前向高院聲請暫時解除限制出境，表示現任中華民國棒球協會理事長，全心投入推廣棒球運動，且擔任亞洲棒球總會新任會長，希望能於後疫情時代開展更多國際棒球賽，增加台灣代表隊參與機會，以擴大台灣的國際能見度。

辜仲諒向法院表示，此行有助於後續推動各項亞洲棒球活動，以他的身分，必須出席世界棒球經典賽的賽事會議，且與各國代表親自見面、互動以建立交情，而有親自出席必要。

辜仲諒表示，此次既非為個人事務或個人事業，完全是代表國家棒球運動的領導者出席重大會議，且他在國內尚有相當的事業財產及家人有待照料，無潛逃之意及可能，請求解除3月15日至25日限制出境、出海。

高院認為，辜仲諒聲請並非沒有憑據，考量辜仲諒先前曾因至泰國參加亞棒總會會議、瑞士參加世界棒壘球總會新總部落成典禮，而暫時解除限制出境且遵期返國，可見他能遵守暫時解除限制出境的約束，因此裁定准許辜仲諒在提出新台幣1億元保證金後暫時解除限制出境，並責付鄭世忠。

棒協理事長辜仲諒。聯合報系資料照／記者侯永全攝影
棒協理事長辜仲諒。聯合報系資料照／記者侯永全攝影

辜仲諒 鄭世忠 經典賽

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