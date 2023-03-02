連千毅告YTR「勾惡」誹謗、冒充警察 結果出爐

知名直播主連千毅日前跟YouTuber「勾起你心中的惡」（下稱勾惡）在網上互槓，他在去年4月底到新北地檢署提告「勾惡」妨害名譽、恐嚇，並告發他冒充警察。檢方今天偵結，依加重誹謗罪起訴「勾惡」在臉書暗指連千毅替其他受刑人口交「吃得開」，但「勾惡」指控連千毅NFT割韭菜部分，連千毅撤回告訴，另外「勾惡」被指涉嫌恐嚇、冒充警察部分，檢方不起訴處分。

連千毅和「勾惡」去年在網上互槓。「勾惡」在YouTube上爆料說有民眾投訴「連千毅NFT狂跌，買了根本就被騙」，並以「他真的很『吃得開』你們知道吧」等文字隱射連千毅在服刑期間替其他受刑人口交，被連千毅按鈴提告，認為自己做NFT有漲有跌，卻被「勾惡」污衊成詐欺，另提告「勾惡」以「把連千毅撈起來滴水」恐嚇他，並告發他冒充警察上節目受訪。

偵查時，連千毅針對「勾惡」指他NFT涉嫌詐欺部分撤告，據悉，連千毅NFT涉嫌詐欺部分，有民眾認為受騙提告，目前仍由檢察官偵辦中。

對於連千毅提告恐嚇，檢方認為「撈起來滴水」可能並沒有含有加害連千毅之意思，另外也沒有明示或暗示要如何加害連千毅，因此難認定符合恐嚇危害安全；另外連千毅告發「勾惡」在台南高分檢擔任替代役，卻上節目冒充警察部分，檢方認為，「勾惡」當時穿便服坐在前方擺有「警察」字樣名牌後方，且訪談內容並沒提到單位、職稱，認定他主觀上並無冒充公務員服飾、徽章、官銜之意，客觀上亦無冒充公務員之行為，兩部分均予以不起訴處分。