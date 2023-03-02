台中、南投商人無照開R22直升機 有人飛81次二審改判了

近年新北、南投等地，都傳出有富商無照駕駛直升機，遨翔天際，引發飛安疑慮，南投檢方在前年查獲廖姓、陳姓商人與陳姓技師，涉嫌違法駕駛、維修R22Beta直升機，遭檢方依違反民航法起訴，一審時三人都獲緩刑3年，二審今宣判，其中兩名商人都撤銷原判，改判11月、2年徒刑，緩刑4年。

台中高分院今二審宣判，其中廖姓商人部分，刑度維持11月，但緩刑改為4年，支付罰金減為100萬元，陳姓商人則是認定有81次的違法飛行，改判2年徒刑，緩刑4年，支付公庫罰金80萬元，都可易科罰金，另外陳姓技師部分，刑度減為9月，緩刑3年、罰金30萬元，仍可上訴。

南投地檢署在前年5月初偵結此案，認定台中市陳姓商人、南投縣廖姓商人，涉嫌違法駕駛、飛行Robison R22Beta直升機，陳姓技師收錢組裝、維修直升機，都依違反民航法起訴。

全案是在2020年間，南投地檢署接獲民眾檢舉、民航局通報，南投縣民間鄉上空有直升機飛行，同年10月23日在名間鄉一處隱密倉庫內，發現Robison R22 Beta Ⅱ型2人座直升機，以及仍在組裝中的法國SA341G型5人座直升機，還有部分直升機座艙、外殼、零件等物。

檢警追查，綽號「廖董」的廖男，沒有駕駛直升機的檢定證，也無體格檢查的及格證，但因喜歡駕駛直升機，先在2013年2月14日，買入一架R22直升機，2019年11月又以零組件名義，進口美國進口ROBINSON R22 BETA二代直升機，都無適航證明，直升機的組裝、維修，都交由廖公司聘請陳姓技師負責。