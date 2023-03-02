塞150萬給前里長夫婦求幫賄選　前議員歐金獅被起訴

前新北市議員歐金獅參選去年九合一選舉拚連任，卻涉嫌交付150萬給新北市樹林區一名詹姓前里長與其陳姓妻子，請求兩人協助賄選，兩人遂在樹林一間餐廳席開3桌設宴款待有投票權的民眾，共花費1萬餘元，新北地檢署今天依選舉罷免法起訴歐金獅，詹姓前里長與其陳妻則另案偵辦中。

檢警調調查，詹曾當過樹林保安里里長，其妻陳女則曾當過台北縣樹林鎮民代表。歐金獅為順利當選議員，去年9月間兩度前往詹姓前里長家，以紙袋包裹150萬元現金交給詹姓夫妻，請託「幫忙一下」作為賄選用途，詹姓前里長將其中60萬存進戶頭後，剩的90萬現金放在家中。

去年10月底，陳女利用夫妻會名義在樹林某餐廳席開3桌，設宴款待有投票權的民眾，歐金獅還派助理去餐廳發放印有他的肖像的馬克杯免費送給民眾，他本人並在宴會當天到場逐桌敬酒、拜票尋求支持，餐後陳女支付餐費1萬6千餘元。