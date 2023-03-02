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林益世恐遭貪汙罪重判！收6300萬關說 最高法院大法庭裁定曝

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林益世恐遭貪汙罪重判！收6300萬關說 最高法院大法庭裁定出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

前立委林益世。聯合報系資料照
前立委林益世。聯合報系資料照

前立委林益世13年前收受6300萬元，協助地勇公司負責人陳啟祥獲得爐下渣原料轉售及承購中聯公司的轉爐石合約，產生民意代表關說施壓是否算貪汙的法律爭議，最高法院大法庭今裁定民代受託於議場外關說、請託或施壓，是運用職務或身分地位的影響力，若形式上具有公務活動性質，就是與職務有密切關連，構成貪汙治罪條例公務員職務受賄罪的「職務上行為」。

另外，大法庭也裁定，民代違反公職人員利益衝突迴避法禁止假借職權圖利的規定，也構成貪汙治罪條例圖利罪所稱的「違背法律」；大法庭裁定出爐後，承審林益世案的最高法院刑事第七庭明將依見解判決，依裁定見解來看，林益世恐被依貪汙罪重判；二審審理中的立委蘇震清、廖國棟等人集體收賄案件，也將受裁定見解的影響。

大法庭指出，民代在「議場內」關說、施壓，當然屬於貪汙收賄罪的「職務上之行為」；若是「議場外」關說、施壓，得具備2項要件，一是利用身分地位發揮影響力、與職務密切關連，二是形式上有公務活動性質。

大法庭舉例，開會前的拜會、要求相關人到辦公室說明、出具便條或函件轉交給承辦人、召開協調會邀請行政機關說明、對其他有權限的民代勸誘、請託要求連署、代為提案或質詢等，無論是否在上班時間或在公務場所，都屬於貪汙收賄罪的「職務上行為」。

若民意代表行為與職務沒有密切關連，也不具公務活動性質，即須探究是否構成圖利罪？大法庭認為，利益衝突迴避法禁止假借職權圖利的規定，並非是「期待性道德規範」，而是有明文處罰的「義務性道德規範」，意指一定要遵守的規定，否則會受處罰。

裁定指出，民意代表是利益衝突迴避法所稱的公職人員，屬於具高度權力、影響力的公務員，所以民代違反利衝法也構成貪汙治罪條例圖利罪所稱的「違背法律」。

另大法庭補充，最高法院歷年對於政務官及民意代表，有關貪汙治罪條例如何認定「職務上行為」的法律見解，並無「初一十五不一樣」，自始至終見解相同，而是對於一般事務官的「職務上行為」有「具體職務權限」、「一般職務權限」的演變。

林益世案一審認定不構成貪汙，依公務員假借職務恐嚇得利罪判5年6月徒刑；二審以林益世違反立法委員行為法，認定林違背職務收賄，依公務員對於違背職務收賄罪，重判12年徒刑。

更一審認為林益世藉立委對經濟部有預算監督、法案審議及質詢權等權力來施壓，使地勇公司取得中聯3分之1轉爐石承購權的不法利益，犯罪事證明確，但林向中鋼、中聯等民營企業高層請託、施壓，非立委法定職務權限，也非職務密接關連行為，不算公務員收賄罪「職務上之行為」，依公務員假借職務恐嚇得利罪判4年10月徒刑。

貪汙 收賄 公務員 林益世 關說

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