嘉檢與職棒聯盟辦法治教育 落實棒球運動防賭機制

為維護職業棒球賽事，齊心打擊犯罪，防堵職棒簽賭等不法情事，嘉義地檢署與中華職棒大聯盟雙方建立聯繫平台，並辦理中華職棒賽務部裁判組年度首場法治教育。檢察長張曉雯表示，如有賭博、暴力或其他不法情事，將即時偵辦並指揮警方蒐證及保護作為。

嘉義地檢署表示，棒球係國人喜愛的運動，為維護職業棒球賽事，避免不法人士的外力不當干擾，維持公平而清新的比賽環境，齊心打擊犯罪，防堵職棒賭博、詐欺等不法情事，今天由檢察長張曉雯、主任檢察官江金星，與中華職棒大聯盟副秘書長王惠民所率領的賽務部裁判組技術長周駿勝、裁判長張展榮、副裁判長蘇建文、紀華文、王俊宏，裁判江春緯等共26人，就建立雙方聯繫平台、賽季監賽及相關防制職棒不法情事等目標，進行意見交流及經驗分享。

地檢署表示，此次法治教育，除簡報分析過往職棒簽賭案件的成因、查緝案例及法令規範外，也特別由裁判組成員就實務上遇到的威脅、恐嚇、利誘、公然侮辱及挑釁等不法情事，提出問題，並由檢察官解析如何因應、保留證據、進而協同檢警偵辦不法等作為。檢察長張曉雯陪同成員參訪各項設施，包括偵查庭模擬訊問程序、法警室戒護及拘留空間等，使裁判組成員對於目前防賭法制與偵審程序等均能有所瞭解，並建構正確的法治觀念。