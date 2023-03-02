快訊

林益世恐遭貪汙罪重判！收6300萬關說 最高法院大法庭裁定曝

結婚23年爆婚變？日媒稱木村拓哉可能離婚 工藤靜香親解答

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉檢與職棒聯盟辦法治教育 落實棒球運動防賭機制

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

為維護職業棒球賽事，齊心打擊犯罪，防堵職棒簽賭等不法情事，嘉義地檢署與中華職棒大聯盟雙方建立聯繫平台，並辦理中華職棒賽務部裁判組年度首場法治教育。檢察長張曉雯表示，如有賭博、暴力或其他不法情事，將即時偵辦並指揮警方蒐證及保護作為。

嘉義地檢署表示，棒球係國人喜愛的運動，為維護職業棒球賽事，避免不法人士的外力不當干擾，維持公平而清新的比賽環境，齊心打擊犯罪，防堵職棒賭博、詐欺等不法情事，今天由檢察長張曉雯、主任檢察官江金星，與中華職棒大聯盟副秘書長王惠民所率領的賽務部裁判組技術長周駿勝、裁判長張展榮、副裁判長蘇建文、紀華文、王俊宏，裁判江春緯等共26人，就建立雙方聯繫平台、賽季監賽及相關防制職棒不法情事等目標，進行意見交流及經驗分享。

地檢署表示，此次法治教育，除簡報分析過往職棒簽賭案件的成因、查緝案例及法令規範外，也特別由裁判組成員就實務上遇到的威脅、恐嚇、利誘、公然侮辱及挑釁等不法情事，提出問題，並由檢察官解析如何因應、保留證據、進而協同檢警偵辦不法等作為。檢察長張曉雯陪同成員參訪各項設施，包括偵查庭模擬訊問程序、法警室戒護及拘留空間等，使裁判組成員對於目前防賭法制與偵審程序等均能有所瞭解，並建構正確的法治觀念。

檢察長張曉雯表示，嘉義地檢署遵照法務部、高等檢察署的指示並參酌教育部體育署來函，積極參與「防制職棒賭博全國跨轄區專案小組」所建立的專責聯繫窗口，強化與各球團、職棒大聯盟共同辦理法令宣導及法治教育，檢方如主動查悉，或經職棒聯盟、各球團通報有職棒賭博或其他不法情事，抑或球員、裁判、隊職員有遭暴力威脅等，將即時立案偵辦並指揮警方採取必要蒐證及保護作為，並與職棒大聯盟賽務部裁判組，共同宣誓捍衛國球之決心，期望職棒運動能順利進行，以延續台灣棒球運動的光輝與榮耀。

嘉義地檢署檢察長張曉雯（左二）陪同中華職棒大聯盟裁判組參訪。記者李宗祐／攝影
嘉義地檢署檢察長張曉雯（左二）陪同中華職棒大聯盟裁判組參訪。記者李宗祐／攝影
中華職棒大聯盟成員參訪嘉義地檢署各項設施。圖／嘉義地檢署提供
中華職棒大聯盟成員參訪嘉義地檢署各項設施。圖／嘉義地檢署提供
嘉義地檢署主任檢察官江金星就實務上遇到的不法情事，解析如何因應、保留證據、協同檢警偵辦。圖／嘉義地檢署提供
嘉義地檢署主任檢察官江金星就實務上遇到的不法情事，解析如何因應、保留證據、協同檢警偵辦。圖／嘉義地檢署提供
嘉義地檢署與中華職棒大聯盟辦理法令宣導及法治教育。圖／嘉義地檢署提供
嘉義地檢署與中華職棒大聯盟辦理法令宣導及法治教育。圖／嘉義地檢署提供
參訪活動後大合照。圖／嘉義地檢署提供
參訪活動後大合照。圖／嘉義地檢署提供

裁判 賭博 嘉義

延伸閱讀

球迷也瘋狂 盧秀燕：將舉辦小朋友的「李維拉棒球營」

經典賽／3月8日開幕 大聯盟官網介紹世界棒球之都在台中

經典賽／我們世界第二！辜仲諒勉勵中華隊：有腳數

經典賽／對台灣棒球印象 古巴教頭：有紀律

相關新聞

林益世恐遭貪汙罪重判！收6300萬關說 最高法院大法庭裁定出爐

前立委林益世13年前收受6300萬元，協助地勇公司負責人陳啟祥獲得爐下渣原料轉售及承購中聯公司的轉爐石合約，產生民意代表...

高虹安的博士論文用抄的？ 法官本月傳喚資策會調查

新竹市長高虹安去年競選期間被爆料，她涉及將2017年與資策會同仁共同發表的2篇期刊論文重製在個人博士論文中，資策會自訴高...

趙少康PO文蔡清祥去南投「輔選」法務部：鼓勵打擊賄選

中廣董事長趙少康在臉書PO文說「最應該中立的法務部長蔡清祥都到南投為民進黨候選人蔡培慧輔選」，法務部今天表示，蔡清祥到南...

塞150萬給前里長夫婦求幫賄選 前議員歐金獅被起訴

前新北市議員歐金獅參選去年九合一選舉拚連任，卻涉嫌交付150萬給新北市樹林區一名詹姓前里長與其陳姓妻子，請求兩人協助賄選...

嘉檢與職棒聯盟辦法治教育 落實棒球運動防賭機制

為維護職業棒球賽事，齊心打擊犯罪，防堵職棒簽賭等不法情事，嘉義地檢署與中華職棒大聯盟雙方建立聯繫平台，並辦理中華職棒賽務...

藥師參選議員因酒駕落選 無照駕車撞老婦未賠償拘役55日確定

去年曾代表新黨參選台北市議員的藥師郭榮先，選前因酒駕肇事遭判刑6月，前年駕車撞傷違規老婦人案，則遭依過失傷害罪判處拘役5...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦