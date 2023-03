高虹安的博士論文用抄的？ 法官本月傳喚資策會調查

新竹市長高虹安去年競選期間被爆料,她涉及將2017年與資策會同仁共同發表的2篇期刊論文重製在個人博士論文中,資策會自訴高虹安違反著作權法,台北地方法院審理,訂本月21日上午11時首度開庭調查。

資策會在2022年10月決定出手提自訴案,法院分案、法官閱卷後,決定先行傳喚自訴人資策會、自訴代理人出庭闡明自訴範圍、事實,如有必要,再考慮是否傳喚高虹案、傳喚高虹安的時機。

為此事,高虹安當選前即曾發過律師函給資策會,指當初提交博論時,學校已經過比對,僅有6%的相似度,另表示感謝資策會過去的照顧、栽培,還重申自己一貫重視與尊重智慧財產權的立場等。

資策會主張,高虹安與資策會同仁共同發表的「Quality prediction modeling for multistage manufacturing based on classification and association rule mining.」、「Sparse Coding for Manufacturing Quality Prediction」2篇期刊論文著作權屬於資策會,高虹安抄在博士論文中。

資策會指出,高虹安的博士論文包含文字、圖片、表格、公式都複製2017年的2篇期刊論文,其中1篇被重製約8成、另1篇重製約3成。