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高虹安的博士論文用抄的？ 法官本月傳喚資策會調查

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

新竹市長高虹安去年競選期間被爆料，她涉及將2017年與資策會同仁共同發表的2篇期刊論文重製在個人博士論文中，資策會自訴高虹安違反著作權法，台北地方法院審理，訂本月21日上午11時首度開庭調查。

資策會在2022年10月決定出手提自訴案，法院分案、法官閱卷後，決定先行傳喚自訴人資策會、自訴代理人出庭闡明自訴範圍、事實，如有必要，再考慮是否傳喚高虹案、傳喚高虹安的時機。

為此事，高虹安當選前即曾發過律師函給資策會，指當初提交博論時，學校已經過比對，僅有6％的相似度，另表示感謝資策會過去的照顧、栽培，還重申自己一貫重視與尊重智慧財產權的立場等。

資策會主張，高虹安與資策會同仁共同發表的「Quality prediction modeling for multistage manufacturing based on classification and association rule mining.」、「Sparse Coding for Manufacturing Quality Prediction」2篇期刊論文著作權屬於資策會，高虹安抄在博士論文中。

資策會指出，高虹安的博士論文包含文字、圖片、表格、公式都複製2017年的2篇期刊論文，其中1篇被重製約8成、另1篇重製約3成。

資策會說，高虹安將2篇期刊論文複製到自己的博士論文中，雖然經過協商，但高否認有侵權行為，於是提自訴案交由司法釐清真相。

新竹市長高虹安去年競選期間被爆料，她涉及將2017年與資策會同仁共同發表的2篇期刊論文重製在個人博士論文中，資策會自訴高虹安違反著作權法，台北地方法院審理，訂本月21日上午11時首度開庭調查。聯合報系資料照
新竹市長高虹安去年競選期間被爆料，她涉及將2017年與資策會同仁共同發表的2篇期刊論文重製在個人博士論文中，資策會自訴高虹安違反著作權法，台北地方法院審理，訂本月21日上午11時首度開庭調查。聯合報系資料照

高虹安 司法 論文抄襲 資策會

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