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藥師參選議員因酒駕落選 無照駕車撞老婦未賠償拘役55日確定

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

去年曾代表新黨參選台北市議員的藥師郭榮先，選前因酒駕肇事遭判刑6月，前年駕車撞傷違規老婦人案，則遭依過失傷害罪判處拘役55日。過失傷害案檢察官依婦人請求上訴，郭迄今未賠償45萬元調解金，士林地方法院今宣判，認定原審已將未付賠償金作為量刑考量，駁回上訴，全案確定。

44歲郭榮先2021年8月18日清晨5時許，駕車行經百齡橋接承德路處，撞飛徒步行走的82歲周姓老婦人，致周婦腦出血、耳膜破裂、腳踝骨折、腰椎骨折等。郭供稱，視線不佳沒看老婦人，現場無設置行人穿越道，她不該出現。原審依過失傷害判處拘役55日。

老婦人在車禍後醫療費、看護費等多項花費達160多萬，扣除看護費，已花費近70萬元，去年4月雙方調解由郭承諾同年8月15日必會賠償45萬元，迄今分文未付。

告訴代理人稱，郭榮先無照駕駛，老婦人雖有過失，但郭的責任較大，賠償金分文未付，參選須花費不少資金，有錢選舉卻故意不還錢，犯後態度惡劣，無輕判理由，原審量刑太輕，希望撤銷原判決，為適當判決。

合議庭指出，婦人為肇事主因，原審的量刑已考量、斟酌郭沒有依約定賠償45萬元調解金，及明知駕照遭註銷不得開車上路仍因過失導致車禍，還有藥師職業及收入等，未逾越公平正義，亦無濫用裁量職權，自與罪刑相當原則無悖； 另，是否登記參選市議員，則是郭的公民權及個人生涯規劃，與量刑須審酌事項無關。

合議庭認定，原審量處拘役55日，在法定刑度之內，客觀上難認違法或顯然濫權，檢察官循告訴人主觀意見，上訴指摘原審判決有誤，不能認為有理有，駁回上訴。全案確定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

郭榮先駕車碰撞違規步行的周姓婦人。記者李隆揆／翻攝
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郭榮先。記者蕭雅娟／攝影
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酒駕 骨折 議員

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