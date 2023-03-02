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南檢起訴邱莉莉 藍委籲賴清德：要邱辭職、重選議長

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導

台南地檢署偵辦台南市議會正副議長賄選案，今認台南市議長邱莉莉、林志展等10人涉嫌違反公職人員選舉罷免法等案件，提起公訴。國民黨立委陳以信表示，根據起訴書，邱莉莉等人涉及恐嚇、賄選相關情事，呼籲民進黨主席賴清德應向大眾道歉，且賴清德也應要求邱莉莉先辭職，讓議會重新選舉，維護台南市民權益。

陳以信指出，檢方大動作起訴相關政治人物，說明在民進黨執政下，台南選風及政治出現很大問題，邱莉莉作為賴清德的子弟兵，賴清德有無法迴避的責任，因此應先向大眾道歉。

陳以信也表示，賴清德在台南市長任內，因南市前議長李全教涉賄問題，拒絕進南市議會備詢，他呼籲賴清德現也應堅守「賴清德標準」，要求台南市長黃偉哲也不要到議會備詢，並要求邱莉莉辭職，「不是只有停權而已」，讓台南市議會重新選舉議長。

陳以信強調，台南市民無辜權益受損，不應有涉及賄選案的議長，賴清德聲稱高標準，就應兌現承諾，而非雙重標準，現為了台南市民眾，賴清德應馬上處置，還給台南市乾淨、和平的選風。

台南地檢署偵辦台南市議會正副議長賄選案，今起訴台南市議長邱莉莉等10人。國民黨立委陳以信表示，呼籲民進黨主席賴清德向大眾道歉，且賴清德也應要求邱莉莉先辭職，讓議會重新選舉。記者劉學聖／攝影
台南地檢署偵辦台南市議會正副議長賄選案，今起訴台南市議長邱莉莉等10人。國民黨立委陳以信表示，呼籲民進黨主席賴清德向大眾道歉，且賴清德也應要求邱莉莉先辭職，讓議會重新選舉。記者劉學聖／攝影

賴清德 邱莉莉 民進黨 賄選

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