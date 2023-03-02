快訊

蘋果悄更新1功能 「關閉它」恐遭限制充電：誘騙我們買新iPhone

希臘火車對撞慘案：國債危機鐵路私有化的後遺症？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兒子作證「父親打媽媽的態度理所當然」 他打死前妻判3年8月　

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

朱姓男子動手打死徐姓前妻，他們的兒子作證說明父母相處的情形，稱「爸爸從年輕一直打媽媽」、「沒有辦法原諒父親」；台北地院審理，認為朱符合自首要件，但沒有情堪憫恕條件，依傷害致死罪判他有期徒刑3年8月。可上訴。

朱的兒子偵查、審判時作證說「被害人是我母親、被告是我父親，我的立場真的很矛盾，我一方面不得不照顧我父親，但又希望他可以接受法律該有的處罰」。

朱的兒子說：「父親從以前年輕到現在的態度都是打媽媽是理所當然的事，我在案發當日，就把父親接過來我的住所居住，是希望父親可以過得有尊嚴一點」，還說「我對父親最大的寬容就是我不告他，至於其他該有的刑度，希望父親可以接受，對於動手打死母親這件事，我真的沒有辦法原諒」。

自台灣電力公司退休的朱與徐姓前妻離婚後，依然同居在新北市，2022年8月27日中午，朱在住處因在外投資問題，又與前妻發生爭執，朱動手施暴。

依檢察官起訴，朱知道前妻年逾73歲、且有心臟病，卻以徒手、持掃把木柄方式持續毆打前妻的四肢，於發洩情緒毆打過程中，朱驚覺前妻突失去意識，緊急通報119將前妻送往台北慈濟醫院救治，不過，前妻仍因傷重致出血性休克而亡。

判決書指出，朱與被害人曾為配偶，僅因投資問題發生糾紛，即持掃把木柄毆打被害人，可見對他人生命價值之漠視，依被告、被害人共同兒子的供述，朱造成兒子蒙受痛失親人的創痛，審酌犯罪動機、目的及未獲兒子原諒等，判他有期徒刑3年8月。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

朱姓男子動手打死徐姓前妻，他們的兒子作證說明父母相處的情形，稱「爸爸從年輕一直打媽媽」、「沒有辦法原諒父親」；台北地院審理，認為朱符合自首要件，但沒有情堪憫恕條件，依傷害致死罪判他有期徒刑3年8月。圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
朱姓男子動手打死徐姓前妻，他們的兒子作證說明父母相處的情形，稱「爸爸從年輕一直打媽媽」、「沒有辦法原諒父親」；台北地院審理，認為朱符合自首要件，但沒有情堪憫恕條件，依傷害致死罪判他有期徒刑3年8月。圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

家暴

延伸閱讀

判決書稱被告「漢子」被指佩服加害人 新北院：僅對量刑區別說明

拿拖把柄痛毆3歲女兒、逼伏地挺身7小時 狠心生母和男友全得入獄！

法官稱恐嚇犯「光明磊落」男子漢 不忍重判惹非議

按摩師猥褻女客胸部10分鐘 騙「可消除淋巴不適感」

相關新聞

高虹安的博士論文用抄的？ 法官本月傳喚資策會調查

新竹市長高虹安去年競選期間被爆料，她涉及將2017年與資策會同仁共同發表的2篇期刊論文重製在個人博士論文中，資策會自訴高...

郭再欽打黃偉哲名號成「地下市長」？蔡育輝：檢方要查明

台南地檢署偵辦台南市議長賄選案，起訴書提到幕後操盤的郭再欽與國民黨前副議長李文俊、無黨籍議員黃麗招等人對國民黨議員李鎮國...

嘉檢與職棒聯盟辦法治教育 落實棒球運動防賭機制

為維護職業棒球賽事，齊心打擊犯罪，防堵職棒簽賭等不法情事，嘉義地檢署與中華職棒大聯盟雙方建立聯繫平台，並辦理中華職棒賽務...

藥師參選議員因酒駕落選 無照駕車撞老婦未賠償拘役55日確定

去年曾代表新黨參選台北市議員的藥師郭榮先，選前因酒駕肇事遭判刑6月，前年駕車撞傷違規老婦人案，則遭依過失傷害罪判處拘役5...

兒子作證「父親打媽媽的態度理所當然」 他打死前妻判3年8月　

朱姓男子動手打死徐姓前妻，他們的兒子作證說明父母相處的情形，稱「爸爸從年輕一直打媽媽」、「沒有辦法原諒父親」；台北地院審...

酒後啟動引擎、吹冷氣遭舉發酒駕！他氣炸提訴訟法院還公道

台中陳姓男子酒後在車上休息，員警以他「喝酒就不應上車發動引擎」舉發裁罰3萬7500元、吊照2年，陳不服提行政訴訟；法院查...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦