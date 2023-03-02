兒子作證「父親打媽媽的態度理所當然」 他打死前妻判3年8月　

朱姓男子動手打死徐姓前妻，他們的兒子作證說明父母相處的情形，稱「爸爸從年輕一直打媽媽」、「沒有辦法原諒父親」；台北地院審理，認為朱符合自首要件，但沒有情堪憫恕條件，依傷害致死罪判他有期徒刑3年8月。可上訴。

朱的兒子偵查、審判時作證說「被害人是我母親、被告是我父親，我的立場真的很矛盾，我一方面不得不照顧我父親，但又希望他可以接受法律該有的處罰」。

朱的兒子說：「父親從以前年輕到現在的態度都是打媽媽是理所當然的事，我在案發當日，就把父親接過來我的住所居住，是希望父親可以過得有尊嚴一點」，還說「我對父親最大的寬容就是我不告他，至於其他該有的刑度，希望父親可以接受，對於動手打死母親這件事，我真的沒有辦法原諒」。

自台灣電力公司退休的朱與徐姓前妻離婚後，依然同居在新北市，2022年8月27日中午，朱在住處因在外投資問題，又與前妻發生爭執，朱動手施暴。

依檢察官起訴，朱知道前妻年逾73歲、且有心臟病，卻以徒手、持掃把木柄方式持續毆打前妻的四肢，於發洩情緒毆打過程中，朱驚覺前妻突失去意識，緊急通報119將前妻送往台北慈濟醫院救治，不過，前妻仍因傷重致出血性休克而亡。

判決書指出，朱與被害人曾為配偶，僅因投資問題發生糾紛，即持掃把木柄毆打被害人，可見對他人生命價值之漠視，依被告、被害人共同兒子的供述，朱造成兒子蒙受痛失親人的創痛，審酌犯罪動機、目的及未獲兒子原諒等，判他有期徒刑3年8月。

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