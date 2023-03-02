台南正副議長遭起訴 謝龍介：請賴清德主張重新改選

台南市正副議長邱莉莉、林志展在正副議長選舉涉嫌賄選，今遭台南地檢署提起公訴，前市議員謝龍介建議副總統賴清德，為展現捍衛清廉勤政的決心，應請市議會民進黨團提議兩人辭職，重新選舉正副議長。

民進黨台南市黨部潘新傳表示，之前民進黨中央已針對南市正副議長選舉賄選案，將議長邱莉莉、副議長林志展停權3年，展現清廉勤政愛鄉土的決心，無庸置疑，絕不容許選舉違法也不徇私，有證據就依法辦理，兩人遭起訴，尊重司法調查。

謝龍介說，檢調兩個多月來的偵辦，將邱莉莉、林志展、郭再欽等涉案人起訴，由起訴的內容可見到與之前的傳聞相去不遠，邱等人被控想抓住權力，又怕有議員跑票敗選，用非法手段收買非民進黨籍議員，「這是民主政治所不容」，但民主政治走到這一步，令人痛心，期待法官速審速決。