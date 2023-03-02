酒後啟動引擎、吹冷氣遭舉發酒駕！他氣炸提訴訟法院還公道

台中陳姓男子酒後在車上休息，員警以他「喝酒就不應上車發動引擎」舉發裁罰3萬7500元、吊照2年，陳不服提行政訴訟；法院查，陳當時在後座，與方向盤、油門分離非處可立即行駛狀態，且在車上發動引擎吹冷氣休息也沒違法，警方恐有擴張「車輛駕駛」概念，判撤銷原處分，可上訴。

經查，陳男去年4月9日開車經大里區永隆路、興大南街口，因「汽機車駕駛人酒精濃度超過規定標準」違規，經霧峰分局依道路交通管理處罰條例第35條第1項第1款規定舉發，由台中市交通事件裁決處3萬7500元罰鍰、吊扣駕照24個月，並應參加道路交通安全講習。

陳不服提行政訴訟，主張自己沒酒後駕車於公路上行駛行為，且當時在車後座，手煞車也有拉上，明顯非車輛可隨時移動於公路，他發動車子目的是開啟空調，並沒有移動車輛，顯然沒引發交通往來安全，不符合酒駕要件。

台中交裁處答辯稱，駕駛行為並非單指車輛行駛，也包括駕駛人使用車輛保持可立即行駛狀態，本件警方攔查時該車冷氣打開、引擎發動且大燈開啟，顯是處於隨時可行駛態樣，對交通安全行程一定干預，應可認陳已有駕駛行為，且酒測值達0.31，理應受罰。

台中地院勘驗密錄器，發現陳男先問「我這樣算酒駕？」員警說「是，你這樣算，你有喝酒就不應再上車」，經酒測數值達0.31後警方宣讀3項權利，要求他去做筆錄並稱「你有喝酒，就不應坐上駕駛座，發動引擎」、「你坐後座沒錯，錯是錯在前面」。

法院發現，員警當時巡邏對陳男攔停地點，並非警察機關主管長官指定的公共場所、路段及管制站，不屬「集體攔停」類型，且當下也非已發生危害情形。

法院指出，陳男當下在後座，與方向盤、排檔桿及油門分離，應非「處於得立即行駛離去之狀態」，且陳男在車輛發動引擎開冷氣於後座休息，並無合違法或不當。

法院也說，若認陳男酒後發動引擎就是「駕駛」，豈不將單純路邊車內休息，轉變成酒駕處罰，已悖離國民對酒駕理解，剝奪陳合法在車內休息權利，不當擴張「駕駛車輛」概念，認定原處分非適法，判處撤銷。