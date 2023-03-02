判決書稱被告「漢子」被指佩服加害人 新北院：僅對量刑區別說明

台灣作家苦苓昨天在臉書提及，一名犯恐嚇案的男子陳正興被判定『確屬敢作敢當的男子漢大丈夫，此等血性男子，實令人欽佩，不忍對其重判』，指摘台灣法官讚揚、佩服加害人，稱對台灣司法徹底絕望；負責審理此案的新北地方法院今澄清，指合議庭所言旨在評估陳正興相較其他被告而言，絕非認同犯罪行為。

公開判決指出，一名女子介紹經營會計師事務所、急需資金替客戶代墊的吳姓兄弟檔，向曾任金山警分局、因犯貪汙案被判決6年徒刑確定而停職的前警員黃柏松與友人兩人借貸共730萬元，黃與友人因吳姓兄弟願意提供高額利息同意，約好在事務所取回代墊款後還錢，並由女子簽下255萬面額的支票當作擔保品。

未料事務所遲未等到客戶還款，吳姓兄弟檔無力還款，黃柏松因此指示友人陳正興、友人陳俊男以及友人小弟莊仁傑等人暴力討債，到女子家叫囂、砸雞蛋，並到欠債的吳姓兄弟檔會計師事務所鬧事，四人被女子報警逮捕。

合議庭考量黃柏松曾當過警察，卻不循法定程序討債，還知法犯法，使欠債人不是搬家避禍，就是結束會計師事務所業務，犯後又飾詞卸責、毫無悔意，陳俊男與莊仁傑亦否認犯行，顯無悔意，認為不能給予三人易科罰金，因此依恐嚇罪11罪處黃柏松4年徒刑、另依恐嚇罪3罪處陳俊男1年9月徒刑、依恐嚇罪2罪處莊仁傑1年徒刑。

至於6次聽從黃柏松指示、向女子等人暴力討債的陳正興，合議庭考量他犯後坦承犯行，認為陳正興顯見有正視己非、改過向善之意，相較其他被告而言「確屬『敢做敢當，光明磊落的男子漢大丈夫』，此等血性漢子，實令人欽佩」，並指不忍對他重判，就其涉犯恐嚇6罪處2年徒刑，可易科罰金。

苦苓在臉書上指摘合議庭「什麼樣的罪犯可以被法院這樣讚揚、佩服、不忍心重判？真是太令人感動了！這麼了不起的人，應該表揚他為十大傑出青年才對，怎麼還把捨得把他判刑、罰款呢？」，認為「對於台灣的司法徹底絕望」並要「各位同胞」自求多福。

新北地院今發新聞稿澄清，指出合議庭就陳正興量刑事由，已審酌對其不利事項，另就判決理由亦明載是「相較於其他被告而言」，綜合一切有利、不力量刑事由，在法定刑之範圍內量處2年徒刑，並無過輕情形，指出該段文字僅就數名被告間量刑區別做說明，並非認同被告犯罪行為，更無敬佩、推崇之意。