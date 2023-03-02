教授出軌反問妻「牽手可以告多少」 法官精算給出公道價

在屏東某大學任教的已婚教授，偷吃系上進修部的洪姓女學生，教授妻子發現後質問，教授卻反問「牽個手可以告多少，五萬還是十萬？」，妻子氣炸對教授及洪女提告求償100萬元，法官認為教授曾和洪女出遊，不僅牽手還臉貼臉依偎在一起，認定兩人侵害妻子配偶權，判兩人應賠40萬元。

判決指出，教授和妻子都具有博士學歷，分別在高雄、屏東某大學任教，兩人2007年5月結婚後育有3子。前年僅高職學歷的洪女修讀教授開設的進修課程，教授因此認識洪女。

前年3月間，教授和妻子分居，妻子懷疑丈夫外遇，暗中調查後發現教授和洪女走得很近，不僅同居在屏東、高雄等住處，兩人還同遊嘉義及台東知本，出遊時摟肩、牽手樣樣來，兩人還臉貼臉依偎在一起，宛如熱戀中的情侶。

妻子不滿教授出軌，拿出兩人牽手出遊的照片質問，結果教授卻反問「我抽回來就沒事了（略）我又沒怎樣，牽個手你認為可以告多少，五萬還是十萬，如果處理下去，滿城風雨的時候呢？你可以去試試看你值多少錢」。妻子不滿，氣得對教授及洪女提告，求償100萬元。

教授挨告後喊冤，還稱兩人結婚時是民法修正前，只辦理結婚登記，並未舉辦公開儀式，不符合「儀式婚」的成立要件，不算結婚，既然婚姻無效，妻子也不能請求配偶權受到侵害。洪女則稱她和教授只是師友情誼，並不是同居人或男女朋友，沒有破壞兩人婚姻。

高雄地院審理時，法官認為教授雖主張兩人未完成結婚儀式，不算完婚，但目前確認婚姻存在訴訟仍在進行中，在法院判決確認婚姻無效確定前，兩人仍具配偶身分。

法官另審酌妻子提供照片，認為教授與洪女出遊時不僅有環抱動作，兩人臉部還緊貼一起，無論出遊動機為何，就算是附近環境聲吵雜，但兩人互動如此親密，已是男女朋友才會出現的舉動。

另外，教授曾傳簡訊給洪女，提醒她要與粉絲保持距離，「不要哪天當教授夫人我還需要趕蒼蠅」，法官認為兩人應具男女朋友關係，否則教授為何還以「趕蒼蠅」舉例，要洪女堤防其他異性追求者，且「教授夫人」一詞，也暗示未來可能將洪女升格為配偶。