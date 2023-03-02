拿拖把柄痛毆3歲女兒、逼伏地挺身7小時 狠心生母和男友全得入獄！

方姓女子前年帶3歲女兒和胡姓男友同居，兩人一個月內多次拿拖把把柄毆打，要求女童以伏地挺身姿勢撐地7小時，再推去撞牆牙齒斷裂，女童最終脫糞、全身無力休克，送醫宣告不治，最高法院依成年人故意對兒童犯傷害致死罪判胡13年2月徒刑定讞。

方女二審也被依成年人故意對兒童犯傷害致死罪判刑13年6月，因她未上訴第三審而確定。

3歲女童是方女和前夫所生育的，前夫過世後，方女為了支付每月1萬5000元照顧費，需要工作，將女童委託舅舅照顧；2021年7月1日，方女懷孕沒有工作，不願再支出照護費，便將女童帶回租屋處，和胡姓男友一起住。

方女、胡2021年7月至8月間，不滿女童不願立刻配合指令、打擾兩人睡眠、說謊或發脾氣，胡以每周1至2次頻率，徒手或持鋁合金材質的拖把把柄，毆打女童四肢、屁股，大力捏掐臉頰、耳垂。

方女以每周3至4次頻率拿拖把把柄處毆打女童，以指甲刺掐口鼻，或持圓形木梳大力敲打女童手臂、掐頸，要求女童罰站罰站數小時，導致女童不堪疲勞和睡意而摔倒。

方女甚至命令女童以伏地挺身姿勢撐地，再用腳踩背部長達約7小時，女童因體力不支，改以頭頂地板支撐身體，嘴唇缺水乾裂流血，又持蓮蓬頭敲女童頭部、全裸半蹲雙手平舉罰站。

方女2021年8月29日凌晨認為女童半夜突躁動，影響自己睡覺，用腳踹踢肚子，胡當天晚間也因女童不肯吃飯而要求罰站，再持拖把把柄毆打。兩人隔天無視女童全身無力、脫糞，擔心送醫會被通報虐童，獨留女童在家後出門購物，返家後又不耐女童表示想吐，大力推女童撞擊地板或牆面，導致牙齦裂傷、上排牙齒斷裂2顆，且失去意識，緊急送醫後仍不治。

方女坦承犯行，但胡否認犯罪，供稱沒有凌虐女童，他打女童很多次，是因為他打的話，方女就比較不會打，因為方女動手沒有分寸。

法院根據兩人的對話紀錄，方女曾傳送女童富地挺身、全裸半蹲的照片給胡，表示「一天吃一餐就好」、「嘴巴乾到流血」、「是要死了」、「她根本畜生」；胡則回覆「小孩不乖就是往死裡打」等語。

一審依共同犯妨害幼童發育致死罪判方女13年6月、胡13年2月徒刑，二審改依成年人故意對兒童犯傷害致死罪判刑，仍處方女13年6月、胡13年2月徒刑，方女未上訴而定讞，僅胡上訴第三審，最高法院駁回他的上訴，全案定讞。

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