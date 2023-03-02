十大槍擊要犯「瘋琴」公司 凌晨遭男子持長槍開4槍

嘉義縣水上鄉華廈巨得集團，凌晨1點多遭1名年約20多歲男子，疑似拿長槍對門口連開4槍，隨後開槍男自行帶槍至水上分局投案，目前警方偵辦中。

據地方人士指出，開槍男子從新莊南下嘉義縣，疑因不滿盧照琴性騷擾案判決案件，憤而到該集團1樓外，持長槍朝門口開4槍，所幸無人受傷，但真正開槍原因，仍待進一步調查釐清真相。

曾名列國內十大槍擊要犯、綽號「瘋琴」的盧照琴捲入藝人澎恰恰自慰光碟恐嚇案，2009年7月假釋出獄，5年前，2018年8月涉嫌趁女友酒醉時，強行抓摸女友17歲女兒的胸部，用下體磨蹭少女臀部；少女事後看盧和母親的訊息，才驚覺母親是故意喝醉讓盧有下手的機會。去年3月最高法院依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判盧10月徒刑定讞。