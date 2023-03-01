退役上校當共諜 吸校級軍官刺探軍情 4人續押2個月
高雄高分檢今年1月偵辦共諜案件，帶回退役空軍劉姓上校，及孫姓中校、劉姓少校等6名海、空軍現役軍官，其中劉與3名現役校級軍官，涉嫌刺探軍情，經檢方複訊後聲押獲准，全案仍在偵辦中，惟兩個月羈押期將屆，檢方申請延押，今高雄高分院裁定3日起劉男等4名軍官再押2個月。
劉男2013年自空軍退役後，在大陸經商，結交對岸政商人士後，大陸情治系統透過飲宴、招待等方式，成功將劉吸收。
劉退伍前官拜上校，在軍中仍有人脈，於是遊走兩岸間，拉攏現役國軍軍官入夥，若協助刺探軍情，劉會給予數萬元報酬，粗估組織發展8年來，吸收約6名海空軍軍官。
今年初高雄高分檢指揮調查局國安站偵辦，帶回劉姓退役上校及6名涉案軍官，劉男等4人涉嫌刺探、提供軍情，經檢方聲押禁見獲准，其餘3人則以10至20萬元交保。
劉男等4人2個月羈押期限將屆，檢方聲請延長羈押，高雄高分院開庭審理後，劉等人逃亡、串證原因尚未消滅，裁定延長羈押2個月。
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