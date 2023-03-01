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開賣防疫茶濃縮錠標榜療效 生技公司負責人夫婦判刑、罰95萬元

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣詹姓男子2021年取得中央研究院技術授權保健食品「蘇荷茶系列」配方，他委託代工製成「原輔堂清冠保蘇荷茶萃取濃縮錠」，並標榜有防疫與抗病毒功能，彰化地方法院依違反藥事法，將詹男判刑1年4月併科罰金30萬元，得緩刑2年，並應支付公庫35萬元，生技公司代表人詹妻黃女則科罰30萬元。

新冠肺炎COVID-19爆發後，各種標榜抗病毒防疫產品熱銷，詹姓男子為彰化縣某生技公司實際負責人，在2021年6月取得中央研究院技術授權保健食品「蘇荷茶系列」配方，但他卻擅自將產品改為藥品屬性，委託不具藥廠資格的另一家生技公司代工製成「原輔堂清冠保蘇荷茶萃取濃縮錠」。

檢方調查指出，詹男從2021年7月起即開始製造及販賣該產品，除標榜產品成分包含「紫蘇、甘草、金銀花、魚腥草、款冬花、夏枯草」等中藥典藏中收藏的中藥材外，又在包裝及銷售廣告中強調「增強抵抗力」、「防疫、抗病毒、能有效抑制病毒在細胞中複製」、「抑制多種病毒蛋白活性及抑制多種發炎症狀」，促使消費者將該產品視為藥物。

詹男並在youtube平台廣告中宣傳醫療效能，並以每盒2千元到3千元的價格銷售給消費者，而被民眾檢舉。

詹男也坦承是向中研院取得「非專屬授權契約」，而非「緊急授權」。而中研院人員也證稱「當時是授權製成保健及健康食品」，蘇荷茶配方在細胞及動物實驗中有抑制病毒效果，但要製成藥品還要做活性的驗證及人體試驗，且是藥品或食品，兩者製程不同，法律也有規定。

而詹男生技公司以「蘇荷防易1號清冠保」所登的廣告，因宣稱醫療效能及「緊急權」，也已由衛生福利部命令下架。

彰化地方法院近日審結宣判，依違反藥事法的製造製造偽藥罪，將詹男判刑1年4月併科罰金30萬元，得緩刑2年，並應支付公庫35萬元，生技公司代表人詹妻黃女則科罰30萬元。

蘇荷茶萃取濃縮錠在網路熱銷，因為是保健品，卻因標榜有防疫與抗病毒功能而觸法。圖／翻攝自網路
蘇荷茶萃取濃縮錠在網路熱銷，因為是保健品，卻因標榜有防疫與抗病毒功能而觸法。圖／翻攝自網路

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