台版柬埔寨／120顆FM2當鹽巴下！驗車男法庭辯稱：我開玩笑的

台版柬埔寨求職詐騙三死案，負責驗車工作的男子「木法沙」蔡博臣，今出庭坦承詐欺罪否認指揮組織犯罪，辯稱根本沒實權，自己只是傅榆藺助手，曾在群組留言「120顆FM2當鹽巴下！」都是開玩笑的。

今天受命法官從台北看守所提訊10名被告，訊問加重詐欺及洗錢罪，及指揮、參與組織犯罪。遭士林地檢署具體求刑25年的29歲蔡博臣，今無奈「呵呵」吐氣，坦承加重詐欺及洗錢共246罪，但否認指揮組織犯罪，只從USDT虛擬貨幣拿到約新台幣15萬元報酬。

蔡供稱，他沒有實權，群組提到要用未成年人，他有說不行，但不被採納。辯護人稱，可爾必思Ｂ非幹部群組，而是早期初創時就被拉進去群組。

法官問蔡，你在群組曾說「120顆FM2當鹽巴下」蔡當庭快速的說「我開玩笑」這是開玩笑用語。法官接著說「他們120顆全下了啊！」蔡拿著麥克風大聲的說「蛤！」驚訝的稱「我不清楚」。法官接著說，當時群組後續對話中，有成員問到「120顆下了嗎？」有人回答「是的」蔡則默默不語。

曾任檢察官的辯護人王清白稱，蔡在集團驗車受到傅榆藺、藍到指揮，也常受到傅指責，僅是「參與」角色，為傅的助手；另叫車行為是分工關係，非上下指揮關係。

蔡解釋，當初他聯繫傅榆藺是為了想找前案老闆，叫老闆出來投案，但傅榆藺稱老闆早就跑路，並介紹他藍道集團的驗車工作。他稱，「茶董」陳樺韋、「蝦董」涂世泓等人前置作業「綁定約定帳戶」再則在家裡等候通知再驗車。

蔡稱，他驗車後確認人頭帳戶可使用，就回報傅榆藺「姐，這車我驗完了」由傅決定再驗一次，或直接將提供帳戶的車主送往桃園或淡水據點。