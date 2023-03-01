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北捷站務人員冒用愛心票　自首稱「公司制度不合理」才以身試法

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

在台北捷運永安市場站工作的王姓女子，涉嫌利用職務之便，冒用具愛心票資格的兩名乘客購買33次單程票，事後她向警方自首，稱認為北捷政策不合理才會以身試法，新北地檢署考量她自首，並補其票價、繳付違約金共3萬餘元，依個資法予以緩起訴1年處分，並需接受法治教育課程6小時。

檢警調查，王女在北捷永安市場站擔任站務人員，她利用職務之便取得兩名購買愛心悠遊卡單程優惠票的乘客身分證字號，從去年2月起至4月止，在北捷電腦內利用兩名乘客的身分證字號以4折買到33次從永安市場站到南勢角站的單程優惠票，藉此詐領396元的不法獲利。

事後她向警方自首，供稱認為北捷的政策「只要有身分證字號就可以買愛心悠遊卡單程優惠票不合理」，所以才會以身試法。檢方考量她自首，且已向北捷公司補足票價差額、繳付冒用愛心票的違約金共3萬餘元，依個資法予以緩起訴1年處分，期間需接受地檢法治教育課程6小時。

在台北捷運永安市場站工作的王女，涉嫌利用職務之便冒用兩名購買愛心票的乘客身分證字號買愛心票，獲檢方緩起訴1年處分，期間須接受地檢法治教育6小時。圖/報系資料照
在台北捷運永安市場站工作的王女，涉嫌利用職務之便冒用兩名購買愛心票的乘客身分證字號買愛心票，獲檢方緩起訴1年處分，期間須接受地檢法治教育6小時。圖/報系資料照

北捷 愛心 自首

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