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南投爆公務員涉貪卻逃懲戒退休 民進黨要林明溱認錯

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

民進黨立委鄭運鵬今質疑南投縣洪姓公務員涉貪早被判刑，但縣府移付懲戒太晚，讓他逃過懲戒安然退休。因案發在前南投縣長林明溱任內，民進黨副祕書長黃建嘉抨擊，林當縣長時涉嫌包庇貪官，也包庇兒子當黑官特助，呼籲他承認錯誤。

鄭運鵬指出，該名洪姓公務員2008年辦理河川守護隊勞務外包招標採購案，因詐領86萬元被偵辦，2016年因妨害投標罪被判刑6個月確定，縣府卻未移付懲戒，還讓他退休，直到去年洪因利用職務機會詐取財物罪被判4年1月確定，縣府才移付懲戒，但案件已逾10年追訴時效，判決免議，洪姓公務員逃過懲戒。

而因該案件發生在南投立委補選國民黨候選人時任南投縣長期間，民進黨副祕書長黃建嘉今質疑，該案是在2016年林明溱的縣長任內，洪姓官員被法院判刑確定。但林明溱縣府卻未依法將該官員「移付懲戒」，才讓貪汙官員逃過懲戒。

黃建嘉痛批林明溱，由林執政的縣府有罪卻不移送，就是包庇貪官；而林包庇的不只有「貪官」，還有自己兒子的「特助黑官」，呼籲林明溱承認錯誤，若林不承認自己包庇貪官，那就是昏庸無能，連底下官員貪汙被判刑該移付懲戒都不知道。

縣府則解釋，洪是信義鄉公所課員，並非縣府員工，於2011年7月經銓敘部審定退休，但官司去年才判決確定，縣府獲公所函報後，分別在去年10月及今年1月移送懲戒法院審理，因該案適用2016年懲戒法修正施行前規定，判決免議。

南投縣長林明溱。圖／本報資料照，記者賴香珊／攝影
南投縣長林明溱。圖／本報資料照，記者賴香珊／攝影

林明溱 公務員

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