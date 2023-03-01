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帶一塊豬肉月餅入境價比3兩黃金 未繳罰單查扣機車拍賣
屏東一名婦人2019年10月入境小港機場，被檢疫機關查到攜帶一塊有豬肉成分的月餅，重量113公克，防檢局開罰20萬元，卻遲未繳納，案件移送行政執行署屏東分署執行，這名義務人攜帶月餅平均每克被罰1769元，比當時銀行公告黃金存摺牌價1503元還要貴。
屏東分署說，這名婦人名下沒有其他財產，只剩下一部機車，提供給分署查封拍賣。屏東分署指出，共受理6件違規攜帶豬肉製品入境案件型態不一，有人帶7.2公斤越南豬肉粽，也有89公克的北京肉鬆餅，或者750公克的豬肉粕等，每件均遭處20萬元罰鍰。
屏東分署表示，這些案件移送後由執行人員持續辦理現場催繳、扣押義務人存款、薪水或查封汽機車，已有2件繳清。屏東分署提醒，近期出國旅遊潮湧現，呼籲大家開心扛著名產或伴手禮返台時，千萬要先行確認成分，不要攜帶豬肉製品入境。
屏東分署在本月7日星期二，舉辦「123拍賣會」，現場也會拍賣這名婦人機車是出廠29年的三陽機車。此次聯拍動產物件，另有台畜敦南股份有限公司以及陽信商銀股票，3月7日上午9點半開放觀覽、10點登記領號碼牌、10點半喊價，價高者得標。不動產另有座落高樹與里港的土地、枋山的透天厝，以及三地門的原住民保留地。
屏東分署歡迎想買不動產的民眾多加利用通訊投標，只要填好分署官網上所載文件並將保證金封存，3月6日前寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，分署會有專人取件與通知，通訊投標的效力與現場投標相同，3月7日當天下午2點半至3點可在拍賣室現場投標單，下午3點開標。有興趣的民眾可上分署官網瀏覽不動產360度環景照片，各項拍賣公告及不動產通訊投標注意事項，請參閱屏東分署官網及LINE訊息
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