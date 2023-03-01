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楊麗菁控前男友參選新竹市長為募款 前男友說話了
曾被譽為「楊紫瓊接班人」的動作女星楊麗菁，因臉書PO文指參選新竹市長的前男友龔偉倫是恐怖情人，還稱對方偽造學歷及利用參選募款，被對方提告違反選罷法，經台北地檢署調查後不起訴；對此，龔男表示沒有收到不起訴處分書，打電話向檢方求證，答案也是「案件還在偵辦」，不清楚案件偵結的消息從何而來。
據調查，龔偉綸曾參選2016年台北市第5選區立委和2018年台北市第5選區議員，但均未當選，他以無黨籍身分再戰新竹市長，與高虹安、林耕仁、沈慧虹等人較勁，最後因僅獲508票落選；此外，龔偉倫也曾與女星楊麗菁短暫交往，但雙方最後不歡而散，也衍生不少官司纏訟。
去年11月26日，楊麗菁在臉書貼文稱自己對龔偉綸參選新竹市長一事訝異，也回想起2人交往時曾遭對方傷害、恐嚇和欺騙，並指法院曾判對方賠償她30萬元，但對方後來脫產失蹤；龔男則為此提告楊女違反選罷法「意圖使人不當選罪」。
龔偉綸說，今天坊間傳出楊麗菁違反選罷法罪名不成立，獲台北地檢署不起訴處分。但是，據他了解，案件還在調查，尚未偵結公告，不清楚消息從哪裡傳出。
龔男表示，自己曾與楊麗菁短暫交往，但那些都是過去式。現在的他對楊也沒有惡意，一直默默行善、助人為樂，參選也是想為社會做事，沒有利用參選募款，現在只靜待司法調查結果出爐，還他一個清白公道。
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