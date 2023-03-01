不滿蔡易餘指家族大賺2.4億軍糧生意 翁重鈞求償又吞敗

民進黨立委蔡易餘7年前質疑國民黨立委翁重鈞的家族企業「玉豐糧食公司」低價收購白米，高價轉賣國防部獲利11億元，翁求償，一、二審判蔡賠償20萬元，案件更一審審理中。蔡因評論判決，再批玉豐獨占軍糧生意，翁又提告求償50萬元，台北地方法院判翁敗訴。台灣高等法院認為蔡的言論不符侵權條件，今駁回翁重鈞上訴。

翁重鈞提告主張，蔡易餘得知前案訴訟結果，發表聲明指出「翁重鈞時任立委時，透過職權，家族取得臺灣省糧食局白米密封包裝機等設備，從1995年獨占國防部軍糧生意，近年來翁重鈞家族光二氧化碳密封包裝米，在2017年當年度以賺取1100萬元計算，至今24年來至少就賺2億4000萬元」。翁認為，蔡的言論嚴重侵害他的名譽權，造成他精神極大痛苦，要求蔡賠償50萬元並登報道歉。

蔡易餘抗辯，他聲明言論是針對前案判決結果表達不滿，其中也說明了雙方各自主張，屬於中性陳述，與翁的名譽毫無關聯。再者，翁任職立委期間，玉豐向國防部陳情而取得軍糧業務，又標得密封包裝機，因此取得附隨的軍糧業務獨占權。他認為，資料足以讓一般人相信翁透過職權使家族企業取得軍糧業務，而他身為立委，並經合理查證，有義務揭露讓社會知悉。

北院認為，蔡易餘的言論是表達不服前案判決的理由，難認與翁的名譽權相關，蔡指稱翁利用立委職權使玉豐公司標的白米密封包裝機，得以長期獨占軍糧生意，賺取獲利，雖侵害翁的名譽權，但適用真實惡意及善意評論原則。北院指蔡的言論涉及翁及家族企業與國家軍糧設備等公共事務，屬於高度公益性議題，翁身為立委，應受公眾監督和檢視，權衡考量下，雖不能棄置不顧翁的名譽，但斟酌翁有相當的自清能力，且蔡基於監督目的發表言論，應放寬審查標準，判蔡免賠。

翁重鈞不服，上訴高院。高院認為蔡易餘的言論是要表達另案的承審法官未採納他的論點、未深入探究翁的立委職權與玉豐公司取得軍糧業務的關聯、判決結論並不正確等觀點，難以認定翁的社會評價受貶損。