載運500公斤黃金被劫機？「少年股神」神隱逃亡海外遭通緝

鉅亨國際金融集團創始人姜建亨（右）。圖／取自IG 鉅亨國際金融集團創始人姜建亨，被稱「台版華爾街之狼、少年股神」遭投資人指控非法吸金，6名投資人2021年1月想全部贖回高達1640萬元美金的投資款，姜建亨聲稱「從迦納運到杜拜的500公斤黃金遭劫」從此神隱逃亡海外。士林地檢署2021年以姜尚未到案說明，難認胞弟姜建丞、母親邱女、員工鄒女是共犯，3人獲不起訴處分。

士林地檢署今指出，此案2021年11月29日3人獲不起訴處分，2021年12月20日發布通緝姜建亨，姜迄今未有入境，無到案說明。全案投資人不服聲請再議，日前高檢署發回士檢偵辦中。

投資人提告指出，鉅亨集團負責人姜建亨，負責開發客戶接洽廠商，2016年在開曼群島設立鉅寶信託基金，胞弟負責內部營運，媽媽負責行政發薪水及處理兒子的財物，鄒女則負責協助公司資金移轉、記帳等工作。

2017年間兄弟倆多次帶許姓告訴人（從事金融財務及投資建議工作）到深圳、香港、台北，介紹鉅寶基金的影視、汽車供應鏈等投資項目，寄電子郵件稱投資項目非常完善安全，投資者預計年收益利潤為投資總額6至10％，到期可還投資款，許誤信告知蔡姓朋友5人，2018年共投資1100萬美金到鉅寶基金專戶。

告訴人指控，姜建亨指示員工將美金轉進他名下的公司帳戶，又再轉進胞弟名下公司帳戶，實際投入黃金交易僅541萬7652元，違背任務並侵占投資資金。

2017年起，兩兄弟陪同許姓告訴人參觀鉅寶基金下黃金貿易熔煉廠，其吉他投資項目，佯稱獲利來源來自貿易價差、頭巾投資不會被套牢也不會供應不足，最高投報率30%，閉鎖期滿可贖回本金。2019年9月至12月間，許先後簽立貿易合約，匯入共40萬美金，沒想到姜建亨又指示員工將款項轉進名下私人帳戶。

告訴人控訴，2020年6月間，姜建亨稱「新冠肺炎」影響往返迦納與杜拜間的阿聯酋班機，2020年4月開始取消，導致在迦納的黃金無法運回，急需另外投資500萬美金，包下私人飛機，載運至迦納的黃金，才能順利操作黃金貿易。他們受騙才會同意維持黃金運送，匯款500萬美金到姜建亨的公司帳戶，姜拿到資金後，涉嫌指示員工轉到私人帳戶、個人公司帳戶或第三方銀行，侵占款項違背任務。

直到2020年12月底，姜建亨和告訴人談好預計2021年1月全部贖回，並返還全部投資款美金1640萬元，姜卻返回，告訴人堅持贖回，姜建亨就神隱失去聯絡，同年1月25日傳電子郵件稱「預計2020年12月31日從迦納運到杜拜的500公斤黃金遭劫，導致無法返還資金」

許姓告訴人稱，他查證後並沒有黃金搶劫事故，姜的公司早就在2018年12月非自願解散登記，投資人才知道被騙，提告詐欺取財、侵占、非法經營營行業務等。

姜建丞供稱，完全不認識提告的投資人，他在2018年4月就離開鉅亨公司，他在香港機場認識許，只介紹演唱會項目，沒有邀請他們投資也沒有介紹鉅寶基金，許自己撐想了解投資項目，才會牽線介紹他找胞兄。

姜建丞稱，胞兄整理資料夾放在雲端，他有把資料轉給許，他不負責鉅寶基金，也不知道怎麼動用鉅寶基金收款帳戶款項程序，不知道有款項匯入公司帳戶，對於投資人認動500萬元公司債、包機運黃金、劫機等是都不知道。

母親邱女稱，2020年6月鉅亨公司跑銀行業務的員工離職，他才到公司處理雜費和員工薪水，沒有經手投資項目，曾看到有做黃金買賣，到迦納黃金礦廠區和合夥人採礦，載運黃金回亞洲融化，但不知鉅寶基金或其他的投資項目。

邱女稱她相信兒子，在自己收到存證信函上有提到500公斤金黃金送到杜拜的新聞，兒子當時稱「新聞搶先報導，媒體都想要誇大報導，其實是他的黃金被盜」。

員工鄒女稱，公司主要是做實體黃金交易，非投資產品，迦納黃金供應商沒有給足額的黃金，導致公司無法正常營運，她不知客戶如何招募，也不確定這些客戶是不是投資資金，沒有處理到鉅寶基金的相關文件，「2020年9月間，姜建亨曾說會到公司帳戶內的500萬美金是公司債」

檢方指出，依告訴人提出匯款、鉅寶基金認購證明、合約等認定確有投資投資人確實明細，但告訴人稱不認識邱女、鄒女、未直接聯繫，且「姜建丞2019年另外創業，鉅寶基金主要和姜建亨聯繫」等，難認邱女、鄒女知悉公司投資人的投資項目細節，母親提供帳戶給兒女使用或有款項來往，也非違背常情，從卷證資料難確認姜建丞對於投資款項有無獲利，全案「姜建亨迄今未到案說明」難認3人是共犯有犯意聯絡及行為分擔，3人犯罪嫌疑均不足，不起訴處分。