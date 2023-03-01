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鼓勵民眾檢舉境外勢力介選 最高檢建議發獎金

中央社／ 台北1日電

為防範境外勢力、選舉賭盤介入民國113年正副總統及立委選舉，最高檢今天啟動2大聯繫平台，並建請法務部比照貪瀆、賄選案，針對檢舉境外勢力、選舉賭盤民眾從優發放獎金。

「113年公職人員選舉防止境外勢力介入選舉聯繫平台」、「113年公職人員選舉中央打擊選舉（網路）賭盤聯繫平台」，均由最高檢召集台灣高等檢察署、刑事局、調查局協調成立，防範境外勢力以金錢、虛擬貨幣或不正利益介入大選。

最高檢察署表示，刑事局、調查局會先勾稽可能的嫌疑人，接著分析查察選舉賭盤，若查明有異常金流，可依違反洗錢防制法聲請通訊監察，由高檢署遴選檢察事務官專責辦理，陳報高檢署彙整。

最高檢表示，為增加誘因，已建請法務部比照貪瀆、賄選及重大案件，鼓勵民眾檢舉境外勢力、賭盤介入大選，若因此偵破案件，從優發放檢舉獎金；另函請刑事局、調查局獎勵偵辦有功的警調人員，並提高檢察機關選舉查察評比成績。

最高檢指出，「防止境外勢力介入選舉聯繫平台」、「打擊選舉（網路）賭盤聯繫平台」，每3個月召開1次會議，自7月1日後，隨著時間越來越接近投票日，改為每2個月召開1次，10月1日起每月召開1次。

最高檢舉例，去年九合一大選前，一名邱姓里長候選人涉嫌受中國人士滲透資助，以中國製快篩試劑行賄選民，已遭士林地檢署起訴；為確保台灣選舉環境公平，不受境外敵對勢力滲透干預，執法機關未來凡遇類似案件均會嚴偵速辦。

賄選 法務部

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