被爆涉貪公務員逃過懲戒安然退休 南投縣府回應了

民進黨立委鄭運鵬今天質疑南投縣洪姓公務員涉貪早被判刑，但縣府移付懲戒太晚，讓他逃過懲戒安然退休。南投縣府表示，洪姓公務員是信義鄉公所課員，公所去年10月7日和12月30日函報縣府，縣府也分別在去年10月18日及今年1月9日移送懲戒法院審理，並無延誤。

鄭運鵬指出，南投縣洪姓公務員2008年辦理「河川守護隊計畫勞務外包招標採購案」，因詐領86萬元被偵辦，2016年因妨害投標罪被判刑6個月確定，縣府卻未在2008年移付懲戒，並讓他退休，直到去年洪因利用職務機會詐取財物罪被判刑4年1月確定，縣府才移付懲戒，案件已逾10年追訴時效，判決免議，洪姓公務員逃過懲戒。

南投縣府表示，洪是信義鄉公所課員，並非縣府員工，他早在2011年7月4日便經銓敘部審定退休，並支領月退休金，至於官司則是去年才判決確定。

洪員是在2005年至2009年任職信義鄉公所，與廠商共同利用職務機會詐取財物，以及妨害投標行為，違反貪汙治罪條例及政府採購法，信義鄉公所依職權及法院判決，去年10月7日將洪利用職務機會詐取財物部分函報縣府，妨害投標罪去年12月30日函報縣府。